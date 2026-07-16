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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
21.30

Osveženo pred

38 minut

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Donald Trump argentinska nogometna reprezentanca Španska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Felipe Javier Milei Gianni Infantino

Četrtek, 16. 7. 2026, 21.30

38 minut

Finale SP v nogometu v New Jerseyju

Donald Trump pride na finale, vraževernega predsednika Argentine ne bo

Avtor:
STA

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Donald Trump, Gianni Infantino | Donald Trump in Gianni Infantino | Foto Guliverimage

Donald Trump in Gianni Infantino

Foto: Guliverimage

Argentinski predsednik Javier Milei se ne bo udeležil finalne tekme nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA med Argentino in Španijo in bo dvoboj svoje reprezentance zaradi vraževerja raje spremljal od doma. Je pa zato prisotnost na finalu napovedal španski kralj Felipe VI., ogledal si ga bo tudi ameriški predsednik Donald Trump.

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Javier Milei je za argentinski radio El Observador dejal, da "pod nobenim pogojem" ne bo prekinil svojega rituala za srečo, da si tekme svetovnega prvenstva ogleduje iz svoje predsedniške rezidence. Argentinski predsednik je razkril še en svoj ritual za srečo, ki ga je začel ohranjati med letošnjim mundialom, in sicer, da med tekmo nosi debelo jakno naftnega podjetja YPF. Kot je pojasnil, je jakno zaradi mraza oblekel za ogled četrtfinalne tekme Argentine proti Švici, ki jo je dobila s 3:1.

Se bo pa zato finalnega obračuna v New Jerseyju udeležila španska kraljeva družina. Tekmo si bodo ogledali španski kralj Felipe VI., kraljica Letizia in njuni hčerki. Felipe VI. je junija že odpotoval v Mehiko in si ogledal špansko zmago nad Urugvajem z 1:0 v skupinskem delu.

Bela hiša je medtem potrdila da se bo predsednik ZDA Donald Trump udeležil finala, kar bo sploh njegova prva tekma, ki si jo bo ogledal na domačem prvenstvu. Predsednik Fife Gianni Infantino je že prejšnji mesec napovedal, da se bo Trump podelil pokal zmagovalcem mundiala.

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