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Avtorji:
R. P., Ž. L., STA

Petek,
17. 7. 2026,
17.12

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Žan Celar FC Basel slovenska nogometna reprezentanca Dominik Szoboszlai nogometna tržnica poletni prestopni rok

Petek, 17. 7. 2026, 17.12

54 minut

Nogometna tržnica, 17. julij

Slovenski reprezentant ima nov klub, Liverpool zadržal zvezdnika

Avtorji:
R. P., Ž. L., STA

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Žan Celar | Žan Celar bo oblekel dres švicarskega Basla. | Foto Guliverimage

Žan Celar bo oblekel dres švicarskega Basla.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometaš Žan Celar je novi član švicarskega prvaka Basla. Sedemindvajsetletni napadalec se je iz angleškega drugoligaša Queens Park Rangers preselil k rdeče-modrim, s katerimi je podpisal triletno pogodbo do poletja 2029. Madžarski nogometaš Dominik Szoboszlai je podaljšal pogodbo z angleškim nogometnim velikanom Liverpoolom.

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"Zelo sem vesel, da bom igral za Basel, ki je največji klub v Švici. Želim prispevati svoj delež k novim uspehom Basla," je ob podpisu pogodbe med drugim dejal Žan Celar.

Celar ima izkušnje s švicarskim nogometom. Med letoma 2021 in 2024 je uspešno igral za Lugano, kjer je doživel najboljše obdobje v karieri. V zadnji sezoni v dresu tega kluba je postal tudi najboljši strelec švicarskega prvenstva, po učinkovitih predstavah pa se je nato preselil v Anglijo.

Tehnični direktor Basla Andreas Herrmann je poudaril, da je Celar dokazal svojo kakovost v švicarskem prvenstvu in dodal: "Čeprav zadnji dve sezoni nista potekali po njegovih željah, ne dvomimo o njegovih strelskih sposobnostih. Zavoljo tega je tudi izjemno motiviran."

Nekoč že najboljši strelec

Sedemindvajsetletni Kranjčan je člansko nogometno kariero začel v Mariboru. Pri 18 letih se je nato preselil v italijansko Romo, kjer je navduševal v mladinski ekipi, nato pa nabiral izkušnje na posojah pri Cittadelli in Cremoneseju v italijanski serie B.

Leta 2021 je okrepil Lugano in v treh sezonah na 118 tekmah dosegel 51 golov. Z Luganom je osvojil četrto, tretje in drugo mesto v švicarskem prvenstvu, v sezoni 2023/24 pa si je skupaj s Chadracom Akolom in Kevinom Carlosom razdelil naziv za najboljšega strelca švicarske lige.

Po dobrih in učinkovitih predstavah se je prebil v slovensko reprezentanco, za katero je krstno tekmo odigral jeseni 2021. Bil je član izbrane vrste na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji, kjer je nastopil na treh od štirih tekem Slovenije. Od leta 2021 je odigral 17 tekem, a se ni vpisal med strelce.

Nazadnje igral v Nemčiji

Po evropskem prvenstvu se je preselil v angleško drugo ligo in zaigral za Queens Park Rangers. Za londonsko ekipo je na 21 tekmah dosegel dva gola, nato pa ga je zaustavila poškodba stegenske mišice in je predčasno končal sezono. V minuli sezoni je odšel na posojo v nemško Fortuno iz Düsseldorfa, na 16 tekmah se ni vpisal med strelce.

Zdaj se vrača v Švico, kjer je doslej dosegel največje uspehe v karieri. V Baslu verjamejo, da bo znova našel svojo najboljšo formo in z učinkovitostjo v napadu pomembno okrepil moštvo. Lanska sezona je bila za klub sicer veliko razočaranje, Basel je prvenstvo zaključil šele na petem mestu in ostal brez Evrope. Jutri ga na generalki pred začetkom sezone čaka srečanje z italijanskim velikanom Juventusom.

Szoboszlai ostaja še dolgo na Anfieldu

Madžarski nogometaš Dominik Szoboszlai je podaljšal pogodbo z angleškim nogometnim velikanom Liverpoolom. Petindvajsetletni vezist je danes podpisal novo petletno pogodbo, je klub sporočil na spletni strani.

Szoboszlai je imel z Liverpoolom sklenjeno še dve leti veljavno pogodbo, a je klub madžarskega kapetana po dobri lanski sezoni nagradil z novo.

"Komaj čakam, da lahko začnem znova in dam še in še. Mislim, da lahko dosežem še več in prav zato sedim tukaj, ker me je to spodbujalo že od otroštva, da nikoli ni bilo dovolj. Enako mislim tudi zdaj. Ko sem sem podpisal, sem rekel, da želim osvojiti vse. To se ni niti za trenutek spremenilo," je dejal madžarski vezist.

Vodenje Liverpoola, pete ekipe lanskega angleškega prvenstva, sicer pa 20-kratnega angleškega prvaka, je pred novo sezono prevzel Andoni Iraola, ki je prišel iz Bournemoutha, potem ko je bil odpuščen Arne Slot.

Szoboszlai je od prihoda v Liverpool iz nemškega Leipziga leta 2023 postal ključni igralec redsov, s katerimi je osvojil ligaški in pokalni naslov. V lanski sezoni je na 53 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 13 golov in dodal 12 podaj ter postal prvi vezist Liverpoola po Stevenu Gerrardu (2013/14), ki je dosegel dvomestno število v obeh statistikah.

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