Iz Stožic sporočajo, da se v dres NK Olimpija vrača Augustin Doffo. Ljubljanski klub je predstavil tudi svoj novi domači dres. Belgijec Leandro Trossard pa je zapustil angleški Arsenal in se preselil k turškemu velikanu Bešiktašu iz Istanbula, so v sredo potrdili pri londonskem klubu.

Olimpija je na posebnem dogodku predstavila svoj novi dres. Foto: Nebojša Tejić/STA

Leandro Trossard iz Arsenala v Bešiktaš

Leandro Trossard je zapustil Arsenal. Foto: Reuters Enaintridesetletni krilni napadalec Leandro Trossard, ki je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je Arsenal okrepil v začetku leta 2023 po prestopu iz Brightona. V dresu londonskega kluba je v vseh tekmovanjih odigral 174 tekem ter dosegel 36 golov in 34 podaj. Po poročanju britanskih medijev vrednost prestopa znaša okoli 15,3 milijona britanskih funtov oziroma 18 milijonov evrov.

Bil je tudi pomemben člen v moštvu španskega trenerja Mikela Artete, ki je v sezoni 2025/26 osvojilo naslov angleškega prvaka, prvega po več kot dveh desetletjih. "Zahvaljujemo se Leu za njegov pomemben prispevek k uspehom kluba in mu želimo veliko sreče v nadaljevanju kariere," so po odhodu Trossarda zapisali pri topničarjih.