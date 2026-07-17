Ameriškim organizatorjem pred nedeljskim finalom letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino v New Jerseyju skrbi povzroča dim gozdnega požara, ki divja v sosednji Kanadi. Prireditelji so sporočili, da zadevo pozorno spremljajo, medtem ko se je kakovost zraka v mestu nevarno poslabšala.

Gost dim v ZDA prinaša gozdni požar iz Kanade. V ne tako zelo oddaljenima mestoma od gostitelja finala Detroitu in Chicagu se je kakovost zraka že tako poslabšala, da sta glede na merilno napravo IQAir trenutno najbolj onesnaženi mesti na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi vetrov, ki pihajo proti jugu, je bila prizadeta tudi prestolnica Washington, vse več skrbi zaradi kakovosti zraka je tudi v New Yorku, kjer je dim v četrtek skoraj v celoti zakril pogled na Manhattan, in sosednjem New Jerseyju, kjer se bo v nedeljo odvil finale.

Po navedbah izvršnega direktorja delovne skupine za svetovno prvenstvo pri Beli hiši Andrewa Giulianija so o situaciji razpravljali, medtem ko ima nacionalna meteorološka služba na med turnirjem začasnem sedežu Mednarodne nogometne zveze Fife tudi svojega predstavnika.

Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bo v nedeljo kakovost zraka na severovzhodu ZDA nekoliko boljša kot med tednom, ko so v nekaterih mestih ljudje na prostem nosili tudi maske, da bi se zaščitili pred nevarnim zrakom. Dež med vikendom naj bi prav tako pripomogel k ublažitvi najhujšega dima.