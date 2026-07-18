Veličastna zmaga Pogačarja: eksplozija na zaključnem vzponu, Vingegaard brez odgovora

Tadej Pogačar je prikolesaril do nove velike zmage

Cilj - Nova zmaga slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja, ki se je še bolj utrdil na vodilnem mestu Dirke po Franciji. Njegov moštveni kolega Isaac del Toro je v zaključku prehitel Vingegaarda in Seixasa, s katerim sta skupaj prikolesarila v cilj.

Rezultati 14. etape

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG)

2. Isaac del Toro (UAE Emirates XRG), +38''

3. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), +38''

4. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), +44''

5. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +48''

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Skupni vrstni red po 14. etapi

1. Tadej Pogačar (UAE EmiratesXRG)

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), +4'30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +5'04''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), +5'19''

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), +5'22''

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Velika zmaga Tadeja Pogačarja, ki je tekmecem na zaključnem vzponu zadal nov udarec. Foto: Reuters

2 km do cilja - Prednost je zdaj že 34 sekund.

5 km do cilja - Pogačar ima 19 sekund prednosti pred Seixasom in Vingegaardom. Lovi ju Isaac del Toro.

6,5 km do cilja - Tadej Pogačar ima 11 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Paul Seixas lovi Jonasa Vingegaarda.

7,5 km do cilja - Tadej Pogačar je udaril nazaj. Jonas Vingegaard mu ni sledil.

Foto: zajem zaslona 8,3 km do cilja - Zadnja ubežnika sta ujeta. Za zmago se bodo udarili Pogačar, Vingegaard, Seixas, Lipowitz, Ayuso in del Toro

9 km do cilja - Do vrha vzpona so še 3 kilometri. Jonas je na čelu, Pogačar mu sledi. Ebenepoel se približuje. V ospredju ista Carapaz in Johanessen spet skupaj.

10 km do cilja - Vingegaard navija močan tempo. Evenepoel je odpadel, Del Toro težko drži skupino. Carapaz ima le še 28 sekund naskoka.

10,7 km do cilja - Zdaj je napadel Jonas Vingegaard, vendar mu Tadej Pogačar sledi. Ob njima so še Evenepoel, Lipowitz, Seixas, Ayuso in Del Toro.

11 km do cilja - Paul Seixas in Florian Liwpoitz sta napadla, Sepp Kuss skuša priključiti preostale kolesarje.

12 km do cilja - Sepp Kuss nadaljuje z narekovanjem tempa glavnine, ki za Richardom Carapazom zaostaja 55 sekund. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) ima pribitek 14 sekund. Bo Jonas Vingegaard morda napadel Tadeja Pogačarja?

💛 Yellow Jersey group composition: the top 10 in the general classification – Tom Pidcock + Sepp Kuss.



💛 Composition du groupe @MaillotjauneLCL : les 10 premiers du classement général - Tom Pidcock + Sepp Kuss.#TDF2026 pic.twitter.com/bBc7Lkj7aH — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

14 km do cilja - Nicolas Prodhomme je prenehal z narekovanjem tempa, zdaj je Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) na čelu glavnine. Za njim je takoj Florian Lipowitz, sledi Tadej Pogačar. Vse manj kolesarjev je v ospredju.

14,5 km do cilja - Richard Carapaz je ostal sam v ospredju. Bo Paul Seixas danes napadel Tadeja Pogačarja?

15 km do cilja - Glavnina se je povsem zdesetkala. Ekipa Decathlona za svojega kapetana Paula Seixasa navija hud tempo. Zdaj je Nicolas Prodhomme je zdaj tisti, ki ditkira tempo. Tadej Pogačar ima ob sebi le še Isaaca Del Torra. Carapaz in Johannessen imata le še 51 sekund prednosti.

16 km do cilja - Zdaj je na čelu glavnine Tiesj Benoot, moštveni kolega Paul Seixasa. Juan Ayuso je medtem v težavah. V ospredju sta le še dva ubežnika: Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

17 km do cilja - Na profilu si lahko pogledate, kaj čaka kolesarje v zadnjih 17 kilometrih. Ubežniki imajo le še 1:16 prednosti. V glavnini Brandon McNulty narekuje oster tempo ob začetku vzpona.

Foto: A. S. O.

18 km do cilja - Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) je odpadel iz skupine ubežnikov, brat Tobias se še drži skupaj v četverici. Glavnina ima 01:25 zaostanek.

26 km do cilja - Ubežniki skušajo ohraniti čim več prednosti pred začetkom zadnjega vzpona, a jim ta nezadržno kopni. 1:20 so še pred glavnino. Na zaključnem vzponu dneva lahko pričakujemo, da se bodo vodilni v skupnem seštevku udarili med seboj. Paul Seixas je za trenutek izgubil pomembnega pomočnika Nicolas Prodhomme, ki lovi priključek k glavnini. Njegov zaostanek je kar 40 sekund.

33 km do cilja – Na čelu glavnine tempo narekuje moštveni kolega Tadeja Pogačarja Felix Großschartner. Zaostanek glavnine za vodilnimi je skopnel na 1:37. Očitno se slovenski šampion znova dobro počuti, zato lahko na zadnjem vzponu, ki se nezadržno približuje, pričakujemo njegov napad. Medtem je v glavnini odpadel Ben Healy. Ali se bo njegov moštveni kolega Richard Carapaz odločil za napad?

36 km do cilja - Lenny Martinez je priključil glavnini, ki za ubežniki zdaj zaostaja 1:40.

40 km do cilja - Glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja 1:50, kmalu pa bodo začeli z vzponom na nekategoriziran klanec -Col du Hundsruck. Medtem se je glavnina, v kateri je 28 kolesarjev, nekoliko razbila. Vez je izgubil Lenny Martinez (Bahrain - Victorious)

48 km do cilja - Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 39,6 km/h.

54 km do cilja - Tom Pidcock ni več v begu. Glavnina je ujela njegovo skupino. Medtem ima šesterica ubežnikov še 2:02 prednosti.

Francoz virtualno vzel Pogačarju pikčasto majico

60 km do cilja – Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) je bil najhitrejši tudi na tretjem gorskem cilju in je virtualno prevzel vodstvo v razvrstitvi za pikčasto majico, ki pripada najboljšemu hribolazcu. Francoz ima zdaj 43 točk, od tega jih je danes osvojil 25. Tadej Pogačar jih ima 42, Richard Carapaz, ki je prav tako v skupini vodilnih ubežnikov, pa 38.

Točke bodo danes delili še na zadnjem gorskem cilju Col du Haag, kjer bo zmagovalec vzpona prejel deset točk.

Tadej Pogačar in kolesarji na Touru so bili danes že nekajkrat dodobra namočeni. Foto: Guliverimage

Prednost ubežnikov je skopnela nekoliko in znaša 2:07.

Foto: A. S. O. 66 km do cilja - Skupina s Tadejem Pogačarjem za ubežniki zaostaja 2:55, tista s Tomom Pidcockom (Armirail, A. Paret-Peintre, Tiberi, Foss, Pidcock, Simmons, Bernal, Cattaneo, Jorgenson, Craps and Storer), kateri narekuje tempo član Visma | Lease a Bike - Bruno Armirail -, pa 1:48.

69 km do cilja - Ni počitka za kolesarje. Ubežniki, ki imajo 3:10 prednosti pred glavnino, začenjajo s tretjim kategoriziranim vzponom - Ballon d'Alsace (8,9 km, 6,9 %)-

Vingegaard ujel priključek, panike je konec

73 km do cilja - Na ravnini je Jonas Vingegaard ujel priključek. Panike je konec.

Pogačar na razmočenem spustu pridobil nekaj prednosti pred Vingegaardom

75 km do cilja - Tadej Pogačar je pri spuščanju na razmočenem terenu bolj pogumen od Jonasa Vingegaarda in ekipe Visma | Lease a Bike. Njegov moštveni kolega Nils Politt narekuje tempo, pomaga mu tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Ubežniki v 14. etapi Dirke po Franciji - Ben Healy in druščina. Foto: Guliverimage

80 km do cilja - Spet dež na trasi. In to na najbolj nehvaležnem delu. Pri spustu z gorskega cilja Col du Page.

81 km do cilja – Pred ubežniki sta nov spust in naslednji gorski cilj. Čaka jih vzpon I. kategorije na Ballon d'Alsace (8,9 km, 6,9 %). Z vrha bo do cilja še 60 kilometrov, v nadaljevanju pa sledita nekategorizirani vzpon na Col du Hundsruck in zadnji kategorizirani vzpon tik pred ciljem Col du Haag.

83 km do cilja - Zmagovalec drugega gorskega cilja je bil tudi tokrat Valentin Paret-Peintre. V ospredju je peterica Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Paret-Peintre, Tobias Halland Johannessen in Anders Halland Johannessen. Deset sekund za njimi vozi Einer Rubio, Thymen Arensman pa zaostaja 45 sekund. Skupina Toma Pidcocka ima 1:47 zaostanka, glavnina pa za vodilnimi ubežniki zaostaja tri minute.

Jonas se ne predaja in napoveduje ob dobrem dnevu napad

85 km do cilja - "Prvič po desetih dneh nas čakajo daljši klanci. Veselim se današnjega dne, prav tako moja ekipa. Trase si v preteklosti nisem ogledal. Na splošno bo to zelo težak dan," je pred začetkom dneva povedal Jonas Vingegaard, ki je v skupnem seštevku drugi za Tadejem Pogačarjem.

Na besede Floriana Lipowitza, ki je dejal, da se bo osredotočil na njegovo kolo, se je Danec odzval z naslednjimi besedami: "To je njegova taktika. Mi smo še vedno tukaj zaradi zmage. Sam bom sledil Tadejevemu kolesu. Bomo videli, kako se bom počutil. Če se bom počutil dobro, bom poskusil. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo. Sem samozavesten ter verjamem vase in v svojo ekipo."

91 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo proti drugemu gorskemu cilju, Col du Page (9,8 km, 4,7 %). Prednost vodilne peterice znaša 2:19, pred najbližjimi zasledovalci pa imajo 30 sekund prednosti. Nekoliko bolj v ozadju kaže, da bodo Tadej Pogačar in preostali favoriti za rumeno majico kmalu ujeli skupino Toma Pidcocka.

105 km do cilja - V ospredju je peterica Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) in Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Sledijo jim Thymen Arensman (Netcompany Ineos Cycling Team), Pablo Castrillo (Movistar Team) in Einer Rubio (Movistar Team), medtem ko Pidcockova skupina popušča. Tom Pidcock ima pred glavnino,v kateri kolesari Tadej Pogačar, ima le še slabih 40 sekund prednosti, medtem ko imajo vodilni ubežniki 1:54 naskoka.

111 km do cilja - Po vrhu gorskega cilja so odskočili Richard Carapaz, Ben Healy, Valentin Paret-Peintre, Tobias Halland Johannessen in Anders Halland Johannessen, ki zdaj divjajo po spustu. Najbližji zasledovalci imajo 33 sekund zaostanka, glavnina pa 1:33. Medtem je Jan Tratnik spustil tempo in kolesari v glavnini.

What a sprint from @Valent1_Paret to become the first Frenchman in 34 years to win the Grand Ballon. 🔥#WayToRide | #TDF2026 pic.twitter.com/uLSmOtJDOX — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 18, 2026

118 km do cilja – Ubežniki so opravili s prvim gorskim ciljem. V ospredju so zdaj trije kolesarji ekipe EF Education-EasyPost, glavnina pa zaostaja 1:20. Sledi spust, nato pa drugi gorski cilj – Col du Page (9,8 km, 4,7 %). Ker je med ubežniki tudi Tom Pidcock, ki je po včerajšnjem uspešnem begu v skupnem seštevku napredoval in zdaj zaostaja 4:15, glavnina z UAE Emirates na čelu nadzoruje razliko.

Rezultati gorskega cilja Grand Ballon (I. kategorija)

1. V. Paret-Peintre, 10 točk

2. Carapaz, 8

3. Healy, 6

4. T. Johannessen, 4

5. A. Johannessen, 2

6. Vauquelin, 1

123 km do cilja – Preostali ubežniki so ujeli Healyja in Castrilla. Zdaj je na čelu Victor Campenaerts iz ekipe Visma | Lease a Bike. Glavnino vodi kolesar UAE Emirates, ki vzdržuje tempo in ohranja razliko do ubežnikov. Ta znaša 1:16, do vrha prvega vzpona pa je še 4,3 kilometra.

125 km do cilja – Skočila sta Ben Healy (EF Education-EasyPost) in Pablo Castrillo (Movistar). Pred najbližjimi zasledovalci imata 10 sekund prednosti, glavnina pa ima zaostanek 1:32.

An attack by 🇮🇪 Ben Healy, followed by 🇪🇸 Pablo Castrillo in the leading group!



Attaque de 🇮🇪 Ben Healy, qui est suivi par 🇪🇸 Pablo Castrillo dans le groupe de tête ! #TDF2026 pic.twitter.com/GS5Ts1adIf — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

126 km do cilja - Skupina ubežnikov se je nekoliko razbila. Vodilni kolesarji imajo pred glavnino, v kateri je Tadej Pogačar, 1:30 prednosti.

132 km do cilja - V begu je tudi Tom Pidcock, ki je včeraj napredoval na četrto mesto. Tadej Pogačar je pohvalil petkovo predstavo Britanca, za danes pa pred etapo napovedal, da ga bodo imeli bolj na očeh. Prednost 38 ubežnikov znaša 1:05.

Visma - Lease a Bike: Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson

Red Bull-Bora-Hansgrohe: Mattia Cattaneo, Jan Tratnik

Lidl-Trek: Quinn Simmons

EF Education-EasyPost: Alex Baudin, Richard Carapaz, Ben Healy, Georg Steinhauser

Decathlon CMA CGM: Aurélien Paret-Peintre

Bahrain Victorious: Antonio Tiberi

Netcompany Ineos: Thymen Arensman, Egan Bernal, Tobias Foss

Soudal Quick-Step: Valentin Paret-Peintre

Uno-X Mobility: Tobias Johannessen, Anders Johannessen

Movistar: Pablo Castrillo, Einer Rubio, Raul García Pierna

Pinarello-Q36.5: Tom Pidcock

Groupama-FDJ United: Ewen Costiou

NSN: Marco Frigo (NSN)

Tudor: Marc Hirschi

Caja Rural-Seguros RGA: Sebastian Berwick

👀 Having been at the front yesterday, Tom Pidcock is once again in the breakaway, which has a 1' lead over the peloton!



👀 Déjà à l'avant hier, Tom Pidcock est à nouveau dans l'échappée qui possède 1' d'avance sur le peloton ! #TDF2026 pic.twitter.com/P4HBd5jiQr — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

135 km do cilja - Velika skupina kolesarjev se je odločila za skok. Antonio Tiberi, Tobias Johannessen, Marc Hirschi, Thymen Arensman, Richard Carapaz, Valentin Paret-Peintre, Quinn Simmons, Jan Tratnik, Bruno Armirail...

Pogačar se je spomnil na Urško

From Tadej at the Tour to Urska at @LeTourFemmes, the Markstein seems to suit them well. 🤝



De Tadej sur le Tour, à Urska sur le @LeTourFemmes, le Markstein leur réussit bien. 💛#TDF2026 pic.twitter.com/CWQdVY63Zw — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

136 km do cilja - Zaključek predstavlja Markstein, ki ima posebno mesto za Tadeja Pogačarja in Urško Žigart: "Spomnim se, kako sem bil na Dirki San Sebastian in mi ni šlo dobro. Prišel sem v ekipni avtobus in spremljal Urško, kako je dobro kolesarila na ta klanec na Touru. Pred tremi leti sem nato sam zmagal v etapi s tovrstnim zaključkom. Tista zmaga je bila ena lepših v karieri, saj sem imel težko obdobje na Touru. Kako bo letos? Trasa je podobna le zadnjih šest kilometrov, ostalo je drugače," se je pred začetkom etape proti zaključku današnjega dne pogleda Tadej Pogačar.

136 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj. Za zdaj še ni prišlo do pravega bega.

Profil vzpona na Grand Ballon. Foto: A. S. O.

143 km do cilja - Jasper Philipsen je bil najhitrejši na letečem cilju. Drugo mesto je osvojil lastnik zele majice Mads Pedersen.

148 km do cilja - Konec dežja, sonce ima spet glavno besedo.

155 km do cilja – Kolesarji so na kilometru 0. Dež še vedno dodobra nagaja kolesarjem. Kmalu lahko pričakujemo akcijo, saj bo na 12. kilometru leteči cilj, kjer se bodo udarili tisti kolesarji, ki jih zanima zelena majica. Nato se bo začelo pravo dogajanje, saj kolesarje čakajo štirje gorski cilji. Prvi bo sledil takoj po letečem cilju. Vzpon na Grand Ballon bo dolg 21,5 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 4,8 %.

🌧️ The race is on! Good luck to all the riders!



🌧️ La course est lancée ! Et bon courage aux coureurs !#TDF2026 pic.twitter.com/at54xv92TG — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

13.32 – Močna ploha je pokvarila začetek današnje težke etape. Čeprav so se kolesarji pred začetkom etape še hladili, so si zdaj nekateri nadeli deževne jakne.

13.30 - Iz tabora Visma | Lease a Bike prihaja novica, da se zdravstveno stranje pri Matteu Jorgensonu in Brunu Armirailu izboljšuje, vendar hkrati izpostavljajo, da morda še nimata moči za večji pritisk na Tadeja Pogačarja, kar bi pomagalo Jonasu Vingegaardu.

13.25 - Do kilometra 0 čaka kolesarje še 5 kilometrov vožnje. Bosta danes spet v ospredju Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard?

💛⚪️🔴 Tadej Pogacar and Jonas Vingegaard are ready to take the spotlight again today!



💛⚪️🔴 Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont prêts à retrouver l’avant de la course !#TDF2026 pic.twitter.com/EXIuGicKC7 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2026

13.05 – Kolesarje na današnji 155 kilometrov dolgi trasi čakajo štirje kategorizirani vzponi: Grand Ballon (21,5 km, 4,8 %), Col du Page (9,8 km, 4,7 %), Ballon d'Alsace (8,9 km, 6,9 %) in Col du Haag (11,2 km, 7,3 %). A cilj ni na vrhu zadnjega vzpona, saj sledi še približno 6 kilometrov vožnje po planoti.

13.00 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes in jutri je čas, da svoje karte na mizo spet položijo kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga na Touru. Tadej Pogačar je pred obema gorskima dnevoma v odličnem položaju, saj ima pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom 3:36 prednosti.

Skupni vrstni red po 13 etapah Toura:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 47:18:31

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 3:36

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:06

4. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 4:15

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 4:22

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:35

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:44

8. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 5:08

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:45

10. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 6:34