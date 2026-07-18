Atentat v Monaku: Ukrajina objavila posnetek, ki so ga osumljenci skušali izbrisati #video

Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko je včeraj sporočil, da je Ukrajinska varnostna služba (SBU) v okviru preiskave poskusa umora oligarha Vadima Jermolajeva v Monaku obnovila izbrisane posnetke nadzornih kamer.

Strokovnjakom Ukrajinske varnostne službe (SBU) je uspelo obnoviti posnetke nadzornih kamer, ki so jih osumljenci atentata na ukrajinskega oligarha Vadima Jermolajeva skušali uničiti.

Storilci so nadzorno kamero vnaprej namestili na kraju zločina, da bi imeli dokaz, da je bil napad res izvršen. Čeprav je bil ta dokaz izbrisan, ga je strokovnjakom SBU uspelo obnoviti. Posnetki so zdaj eden ključnih dokazov v preiskavi poskusa umora ukrajinskega oligarha.

Na posnetku so vidne tri osebe, ki se vzpenjajo po stopnicah, ko nenadoma odjekne eksplozija. Eden od storilcev nato odstrani kamero in zbeži.

Spomnimo

19. junija okoli 21. ure je v Monaku odjeknila eksplozija, v kateri so bile poškodovane tri osebe, od tega dve huje. Tarča napada je bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, ob njem pa sta bila tudi njegova žena in 13-letni sin.

Stekla je intenzivna preiskava, med glavnimi osumljenci pa je bil moški, ki so ga posnele nadzorne kamere in je pobegnil v Francijo. Kasneje se je izkazalo, da je bila osumljenka pravzaprav ženska, 39-letna ukrajinska državljanka Anastasija Berezovska.

Berezovsko so 7. julija našli mrtvo v bližini Kijeva. Preiskava je pokazala, da sta jo ubila pripadnik direktorata ukrajinskega obrambnega ministrstva (DIU) Vladislav Reut in njegov sostorilec Vitalij Žikovič, nekdanji pripadnik SBU. Okrožno sodišče Pečersk v Kijevu je za oba osumljenca odredilo pripor.

Mediji so med drugim poročali, da preiskovalci v Monaku preverjajo tudi morebitno povezavo med poskusom atentata na Jermolajeva in SBU.

Jermolajev je sicer pred dnevi obveščevalni direktorat ukrajinskega obrambnega ministrstva (DIU) obtožil, da stoji za poskusom umora.