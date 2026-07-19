Španska nogometna reprezentanca ima ogromno zvezdnikov, med njimi pa se lahko z eno najbolj nenavadnih karier pohvali Dani Olmo – oziroma Dani Olmić, kot se radi pošalijo na Hrvaškem. Odlično ga pozna slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki si je z njim delil slačilnico pri zagrebškem Dinamu. "Dani je fenomenalen fant. Slava in uspeh ga nista prav nič spremenila. Vam bom takoj povedal, kako lepo me je presenetil po zmagi nad Francijo," nam je zaupal 30-letni Ljubljančan, ki bo danes v finalu SP 2026 stiskal pesti za Španijo prav zaradi prijatelja Olma. Nato nam je tudi navdušeno pojasnil, kako ga je presenetil zvezdnik Barcelone.

Pogosto nasmejani Dani Olmo je po odlični predstavi, začinjeni s čarobno asistenco, za mnoge največji španski junak polfinalne zmage nad Francijo (2:0), njegova življenjska zgodba pa bistveno odstopa od tistih, ki spremljajo preostale velemojstre španskega nogometa. Je tako posebna in nevsakdanja, da jo je treba predstaviti še enkrat. Tokrat nam je pri tem pomagal njegov prijatelj iz Slovenije, nekdanji soigralec Petar Stojanović.

Dani Olmo navdušuje na letošnjem svetovnem prvenstvu. Lahko postane prvi igralec v zgodovini nogometa, ki je igral v hrvaškem prvenstvu in bi postal svetovni prvak. Foto: Reuters

O Olmu smo se temeljito razpisali po koncu Eura 2024, na katerem s Španijo ni bil le evropski prvak, ampak tudi najboljši strelec tekmovanja. Dosegel je tri zadetke in dve asistenci. To je bil zagotovo vrhunec njegove kariere, ki pa ga lahko danes še preseže. Zvečer ga čaka največji izziv, odkar igra nogomet, saj se bo proti Argentini ob 21. uri potegoval za svetovni naslov.

Fabregas povzdignil v nebo njegovo inteligenco

Leta 2023 je osvojil ligo narodov, leto pozneje evropsko prvenstvo (na fotografiji), danes pa lahko postane svetovni prvak! Foto: Reuters Prvič se je na naslovnicah znašel že pri 16 letih, ko se je – takrat je veljal za enega največjih talentov španskega nogometa in Barcelone – na veliko presenečenje katalonskega velikana preselil na Hrvaško. Zapustil je slovito mladinsko akademijo La Masia in se odpravil v Zagreb. Španski dragulj se je tako kar pet let brusil v neposredni bližini Slovenije, svet pa se je še dolgo spraševal, zakaj se je sploh odločil za selitev na Hrvaško in zapustil Barcelono. Razlog lahko preverite tukaj.

Dobro desetletje pozneje je eden najbolj cenjenih španskih nogometašev in znova zelo uspešno nosi dres Barcelone. Lovorike osvaja tako z reprezentanco kot tudi s klubom, Cesc Fabregas pa ga je po veličastni predstavi proti Franciji proglasil za najboljšega španskega nogometaša!

Po zadnji zmagi Španije, ki je v polfinalu SP 2026 mojstrsko razorožila močno Francijo (2:0), je Cesc Fabregas, nekdanji zvezdnik španskega nogometa, zdaj pa uspešen trener italijanskega Coma, izpostavil, da je bil Dani Olmo najboljši španski igralec. Foto: Reuters

"Ne gre za zadetke ali podaje, temveč za njegovo inteligenco. Gre za njegovo gibanje med linijami, za njegovo tehnično kakovost in način, kako ustvarja prostor za vse. Branilci preprosto ne vedo, ali naj mu sledijo ali naj ostanejo na svojih položajih. Prav zaradi tega je tako nevaren. Igralci, kot je Dani Olmo, ne igrajo le nogometa; oni rešujejo težave," je nekdanji as Barcelone in Arsenala, zdaj pa uspešen trener Coma, povzdignil v nebo 28-letnega Katalonca, ki se odlično znajde tako na položaju krilnega napadalca kot tudi v zvezni vrsti.

Slava in uspeh ga nista spremenila

Petar Stojanović se bo lahko morda v kratkem pohvalil s tem, da si je nekoč delil slačilnico s poznejšim svetovnim prvakom. Foto: Reuters Pri zagrebškem Dinamu je v preteklosti kar nekaj Slovencev sodelovalo z zvezdniki svetovnega kova. Če jih naštejemo le nekaj, je na primer Gregor Židan še v prejšnji skupni domovini na delu občudoval Zvonimirja Bobana in Davorja Šukerja, zdajšnji selektor Boštjan Cesar je pri modrih igral z Luko Modrićem, Petar Stojanović pa je doživel ta privilegij, da je lahko združil moči z Danijem Olmom. S Špancem, ki se je hitro zaljubil v Zagreb in Hrvaško, pa je spletel tudi prijateljski odnos, poln obojestranskega spoštovanja. V stiku sta še danes, Ljubljančan pa nam je pojasnil, kako ga je zvezdnik Barcelone presenetil po polfinalnem dvoboju.

Španija je s pomočjo Danija Olma, ki si je za predstavo proti Franciji prislužil zelo visoke ocene, v polfinalu zasenčila galske peteline in zmagala z 2:0. Foto: Reuters

"Ko je Dani v polfinalu s Španijo premagal Francijo, sem mu po tekmi čestital. Poslal sem mu sporočilo in v njem zapisal, kako srčno upam, da bo zdaj postal še svetovni prvak. Vse drugo je namreč že osvojil (Olmo je bil s Španijo že evropski prvak, osvojil je tudi že ligo narodov, op.p.). Na moje presenečenje mi je hitro odpisal in se mi v odgovoru zahvalil. Noro! Verjetno je po takšni zmagi prejel milijon čestitk, a je našel čas zame in mi hitro odgovoril. S tem je še enkrat več pokazal, kakšna oseba je. Res, Dani je fenomenalen fant. Slava in uspeh ga nista prav nič spremenila," mu je hvaležen za gesto, ki mu je polepšala večer.

Na Reki izvedel "zidana", soigralci so se le spogledali

Dani Olmo je prvi zadetek v hrvaškem prvenstvu dosegel proti takratni Kekovi Rijeki. Foto: Guliverimage Kako pa je Petar sploh spoznal Danija? Ko je leta 2016 zapustil Maribor in se pridružil Dinamu, je bil Dani Olmo že v Zagrebu. Na Hrvaško je namreč prišel leta 2014, ko je bil star komaj 16 let.

"Takrat, ko sem prišel, še ni bil redno vključen v prvo ekipo. Ni še dobival minut, je pa že treniral z nami. Pri Dinamu so z njim delali zelo pametno. Iz leta v leto so ga gradili v vse boljšega igralca. Že takrat sem videl, da lahko naredi ogromen korak v karieri. Potem pa je naenkrat eksplodiral. Zgodilo se je pod vodstvom trenerja Nenada Bjelice. Dani je bil že prej odličen igralec, pri Bjelici pa je resnično eksplodiral. Če se je pojavila kakšna težava na igrišču, si vedel, da je treba le dati žogo njemu in nas bo že nekako rešil iz godlje" se še danes, kot da bi bilo včeraj, spominja prizora z nekdanjega gostovanja na Rujevici proti Rijeki.

"Dani je imel na sebi štiri igralce Rijeke. Bilo je zelo podobno fotografiji, ki jo je objavil s tekme proti Franciji, ko so ga obkolili Francozi, a je vseeno mojstrsko podal naprej. Tej potezi rečemo v nogometnem žargonu 'zidane'. Izvedel je 'zidana' in preigral nogometaše Rijeke. Mi, njegovi soigralci, smo se na igrišču samo spogledali. Samo spraševali smo se, kaj je to, kakšno posebno kakovost premore kot igralec, in ga občudovali,'' se je spomnil njegove mojstrovine z gostovanja na Reki, s katero je predstavil del razkošnega nogometnega opusa in dal misliti hrvaški javnosti.

Ko ga je prvič spoznal, je že govoril hrvaško

"Pri tej zgodbi je najpomembneje, da je Dani dober človek. Ne poznam niti ene osebe, ki bi rekla kaj slabega o njem. Tudi njegova družina je krasna. Spoznal sem njegovega brata in očeta, ki sta bila vedno z njim v Zagrebu. Njegov brat je igral tudi za nekatere manjše zagrebške klube."

Dani Olmo je z Dinamom na Hrvaškem serijsko osvajal lovorike. Naslova ni osvojil le leta 2017, ko je bila najboljša Kekova Rijeka. Foto: Guliverimage

Navdušilo ga je že to, kako hitro in željno se je Olmo naučil hrvaškega jezika. "Ko sem ga prvič spoznal, je že govoril hrvaško. Tudi to je dokaz spoštovanja, ko prideš v drugo državo in se želiš kar najhitreje naučiti njenega jezika. Hrvaško je govoril popolno, čeprav mu ni bilo preprosto. Veliko igralcev je namreč govorilo tudi špansko, a se ni dal. Vsi smo ga imeli radi. Postal je Dani Olmić. Le kako ne, če je tako rad poslušal hrvaško glasbo in vzljubil hrvaško morje. Do Hrvaške resnično čuti posebno ljubezen. Če se postavim v njegovo kožo, je to tudi nekaj normalnega, saj sta mu takrat Zdravko in Zoran Mamić dala maksimalno ljubezen in podporo za napredek. Razumem ga, zakaj je tako hvaležen Dinamu," nam je Stojanović zaupal, da Olmo še vedno, če je le prost nogometnih obveznosti, zelo rad pride v Zagreb ali na hrvaško obalo.

"Poglej ga, Olmo, evo ga"

Dani Olmo in Lamine Yamal se bosta danes v finalu SP 2026 pomerila z Argentino. Foto: Reuters Kar zadeva današnji finale SP 2026, v srcu Petra Stojanovića ni dvoma, za koga bo stiskal pesti. "Seveda bom navijal za Španijo. Na rehabilitaciji v Beogradu sem z ženo in otrokom. Vsi bomo navijali za Danija. Sin že ve, kdo je on. Ko ga vidi na televiziji, mi govori: 'Poglej ga, Olmo, evo ga.' Vsi bomo njegovi veliki navijači," bi mu privoščil, da že pri 28 letih osvoji vse, kar je mogoče doseči z reprezentanco. Evropsko prvenstvo in ligo narodov je že osvojil, zdaj lahko postane še svetovni prvak. Za še boljšo voljo pa so v zadnjih letih skrbeli tudi državni naslovi z Barcelono, ki je aktualni zasedbi Španije na SP 2026 podarila kar osem nogometašev.

"Če bodo Španci odigrali tako, kot so v polfinalu, lahko premagajo Argentino. Prepričan sem, da lahko ponovijo takšno predstavo. Je pa Argentina zelo kakovostna. Ima izjemen ekipni duh. Igralci se borijo eden za drugega, sploh za Messija. Vse mu je podrejeno. Španija je po mojem mnenju bolj kakovostna kot ekipa v celoti, individualno pa je boljša Argentina. Messi je pač najboljši igralec na svetu. Pri meni že dolgo ni več dileme, kdo je boljši – Messi ali Ronaldo," daje prednost 39-letnemu Argentincu, nekdanji klubski ikoni Barcelone, ki lahko danes ubrani svetovni naslov. Po mnenju Stojanovića pa jo čaka skrajno zahtevno delo, saj večje možnosti za osvojitev lovorike pripisuje Špancem.

Dani Olmo na letošnjem mundialu še čaka na prvi zadetek. Prispeval je dve asistenci. Najboljši španski strelec na SP 2026 je Mikel Oyarzabal, ki se je podpisal pod pet golov. Foto: Reuters

Gre na bolje, a bo potreboval še nekaj mesecev

Petra smo sicer zmotili v Beogradu, kjer opravlja terapije v sklopu rehabilitacije. Nedavno je moral pod nož. Na Finskem je opravil operacijo tetive, zaradi katere ga zdaj čaka mukotrpno okrevanje. Brez nogometa bo vsaj nekaj mesecev, a še vedno ni vrgel puške v koruzo glede jesenskih nastopov za reprezentanco. Še obstaja možnost, to bi bil najbolj idealen scenarij, da bi lahko pomagal slovenski izbrani vrsti v ligi narodov.

"V Beogradu gre vse po načrtu. Iz dneva v dan se počutim vedno bolje, bom pa potreboval še nekaj mesecev, da bom lahko popolnoma pripravljen za maksimalno nogometno aktivnost," se zahvaljuje poljskemu delodajalcu, to je varšavska Legia, da lahko v srbski prestolnici sodeluje z najbolj cenjenimi imeni med fizioterapevti v svetu športa.

Reprezentanco zelo pogreša, težko je sprejel odsotnost z junijske akcije proti Cipru in Hrvaški, a mu zdravstveno stanje žal tega ni dovolilo. "Hvaležen sem slovenski reprezentanci, da mi stoji ob strani in preverja, kako sem. Ta njena skrb mi veliko pomeni. Slovenija in reprezentanca mi pomenita največ v karieri," komaj čaka, da bo znova nared in bo lahko zaigral tako za klub kot tudi za reprezentanco.

Na to bi morali biti ponosni vsi v Sloveniji

"Imeti Slovence v finalu SP 2026? To je res nekaj fenomenalnega, na to bi morali biti ponosni vsi v državi," je Petar Stojanović ponosen na rojaka Slavka Vinčića in njegova sodelavca. Foto: Guliverimage Za konec je moral dodati še nekaj, kar ga navdaja z ogromnim ponosom. "Kot Slovenec sem zelo ponosen, da bo v finalu SP 2026, na tekmi, ki poteka na najvišji mogoči ravni v nogometu, sodil prav slovenski sodnik. Slavku iz srca čestitam in mu želim, da opravi delo tako, kot ga je do zdaj na tem prvenstvu. Torej vrhunsko. To si je zaslužil. Podobno velja za njegovo ekipo. Imeti Slovence v finalu SP 2026? To je res nekaj fenomenalnega, na to bi morali biti ponosni vsi v državi," so ga spremljala močna čustva, ko je izvedel, da bo Slavko Vinčić sodil finale.

Glavni delivec pravice v finalu torej prihaja iz države, ki leži v neposredni bližini Zagreba, hrvaške prestolnice, kjer je svoj nogometni potencial krepil in razvijal zdajšnji as finalista svetovnega prvenstva. Bo Dani Olmo takrat, ko bo Slavko Vinčić v New Jerseyju označil konec srečanja, zmagoslavno dvignil roke v zrak in proslavljal svoj prvi svetovni naslov? Njegov slovenski prijatelj Petar Stojanović bi mu to še kako privoščil.