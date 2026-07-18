ZDA, Fifa in nogomet? Matjaž Kek je vedel, da bo tako.

Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal v pogovoru za STA, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale.

Izkušeni slovenski strateg vidi Španijo kot reprezentanco z jasno izdelano nogometno filozofijo, ki združuje tehnično dovršenost, inteligenco in taktično disciplino, medtem ko pri Argentini najbolj ceni značaj, borbenost in sposobnost, da tudi po slabšem začetku tekme obrne potek dvoboja na glavo.

V nedeljskem finalu se bosta za svetovni naslov pomerili Španija in Argentina. Evropski prvaki se bodo potegovali za drugi svetovni naslov, branilci svetovnega naslova pa že za četrtega. Foto: Guliverimage

"Španci in Argentinci so se zasluženo uvrstili v veliki finale. Španci imajo nogometaše, ki znajo na igrišču poudariti preudarnost in inteligenco, Argentinci pa neverjetno sposobnost preobrazbe med samo tekmo. Nogomet je zanimiv prav zaradi tega, ker obstajajo različni načini za zmago. Ne strinjam se s tistimi, ki trdijo, da je pravilen le en slog igre," je dejal Matjaž Kek, ki se je v poletnem obdobju vrnil na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke.

Na SP ga navdušuje raznolikost nogometa

Zelenortski otoki se bodo zapisali v zgodovino SP 2026 kot reprezentanca, ki je po rednem delu ostala neporažena proti obema finalistoma. Proti Špancem je remizirala z 0:0, proti Argentincem pa izgubila po podaljšku z 2:3. Po rednem delu je bilo 1:1. Foto: Reuters Mariborčan je zaradi obilice dela ob povratku v klub, ki ga je vodil že med letoma 2013 in 2018, zamudil kakšno tekmo na svetovnem prvenstvu, vse najpomembnejše pa si je vendarle ogledal. Ocenil je, da je mundial ponudil pričakovano smer razvoja sodobnega nogometa.

Pri tem je 64-letni nogometni strateg, ki je elitno slovensko izbrano vrsto vodil v dveh obdobjih, najprej med letoma 2007 in 2011, nato pa še med letoma 2018 in 2025, poudaril, da v nogometu ni ene same pravilne poti do uspeha. Po njegovem mnenju je prav pestrost pristopov tista, ki daje igri posebno vrednost.

"Ne morejo vsi igrati kot Španija ali Argentina. Vsaka reprezentanca ima svojo filozofijo in prav ta raznolikost dela nogomet tako zanimiv," je v telefonskem pogovoru za STA dejal Kek in dodal, da so si najpomembnejše tekme priigrale reprezentance, ki so si s svojimi predstavami to tudi najbolj zaslužile v času turnirja.

Triminutni premori služijo komercialnemu namenu

SP 2026 so zaznamovali tudi triminutni premori za osvežitev, ki predstavljajo novost. Evropska nogometna zveza (Uefa) je že sporočila, da to pravilo ob ugodnih (znosnih) vremenskih razmerah ne bo veljalo na tekmah pod njenim okriljem. Foto: Guliverimage Po njegovih besedah je bilo tudi pričakovati, da bo letošnji mundial močno prepleten s spektaklom, trženjem in poslovnimi interesi.

"Organizatorji so nogometno prvenstvo prilagodili ameriškemu trgu in ga približali spektaklom v ligah NBA ali NFL, triminutni premori za ohladitev na polovici obeh polčasov, ki v prvi vrsti služijo komercialnemu namenu, najbolje ponazarjajo spremembe v pristopu tekem pod okriljem Fife. Tovrstne poteze so povsem pričakovane, osebno pa sem se bolj osredotočil na samo dogajanje na nogometni zelenici," je v zvezi s tem dejal Kek.

Kek je glede tega še dodal, da mu je evropski pogled na razvoj nogometa, ki ga zagovarja tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, vendarle veliko bližji od ameriškega pogleda na šport.

Takšne časti in priložnosti ne dobi vsak

Med največjimi pozitivnimi vtisi letošnjega svetovnega prvenstva je izpostavil sobivanje mladih zvezdnikov in izkušenih veteranov.

"Na letošnjem prvenstvu je bilo lepo videti, da imajo lahko odločilno vlogo na tekmah tako 40-letni nogometaši kot tudi izjemno nadarjeni igralec v najstniških letih. To kaže na širino in bogastvo nogometa," je glede tega dejal Kek.

Slavko Vinčić je že sodil finale lige prvakov in lige Europa, v nedeljo pa bo prvič delil pravico v sklepnem dejanju SP. Foto: Guliverimage

Pred nedeljsko finalno tekmo med Argentino in Španijo, ki se bo v nedeljo na stadionu MetLife v East Rutherfordu pričela ob 21. uri, je posebej izpostavil slovenske sodnike s Slavkom Vinčićem na čelu, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu.

"To je izjemno priznanje za slovenskega sodnika in za slovensko sojenje nasploh. Takšne časti in priložnosti ne dobi vsak. Slavko Vinčić si je finalno tekmo popolnoma zaslužil," je zaključil Kek.