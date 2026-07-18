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Avtor:
STA

Sobota,
18. 7. 2026,
10.57

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Donald Trump Gianni Infantino Melania Trump

Sobota, 18. 7. 2026, 10.57

11 minut

SP v nogometu

Trump pred finalom hvalil Infantina zaradi sporne odločitve Fife

Avtor:
STA

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Donald Trump | Na vprašanje o zmagovalcu finala Trump napovedi ni želel podati. | Foto Guliverimage

Na vprašanje o zmagovalcu finala Trump napovedi ni želel podati.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek na sprejemu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo 19. julija med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika Fife Giannija Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Baloguna.

Ta je potem lahko igral tekmo izločilnih bojev za ZDA proti Belgiji, s je slednja zanesljivo zmagala. "Sprejeli ste še eno odlično odločitev, če malo razmislimo. A vem, da zato ne boš nikoli dobil priznanja," je predsedniku Fife dejal Trump.

Barron Trump | Foto: Guliverimage Barron Trump Foto: Guliverimage

Barron Trump očeta navdušil za nogomet

Ob Infantinu je dejal, da so njegovi otroci veliki ljubitelji nogometa, še posebej Barron. Po njegovih besedah bi organizatorji prodali tudi več milijonov dodatnih vstopnic za finalno tekmo, ne glede na ceno, poroča USA Today.

Trump je priznal, da pred letošnjim prvenstvom, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika, nogometa ni dobro poznal, zdaj pa ga je ta šport navdušil. Povedal je, da njegov sin Barron rad igra nogomet in zase pravi, da je dober pri vodenju žoge.

Ob tem je v šali opisal pogovor, v katerem ga je spraševal, kako bi se zoperstavil hitrejšim igralcem, sin pa mu je odgovoril, da ga tekmeci ne bi prehiteli.

Na finalni tekmi se bosta Trumpu pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knavs. | Foto: Guliverimage Na finalni tekmi se bosta Trumpu pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knavs. Foto: Guliverimage Na finalu tudi Melania Trump

Na finalni tekmi se bosta Trumpu pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knavs, za katerega je predsednik dejal, da je v mladosti igral nogomet in da je dober športnik.

Trump je pohvalil tudi argentinskega zvezdnika Lionela Messija, posebej njegovo natančno podajo za zmagoviti zadetek proti Angliji, ki jo je označil za izjemno.

Po navedbah predsednika si je tekme svetovnega prvenstva ogledalo občinstvo iz 200 držav. Ob tem je izpostavil, da je pri organizaciji prvenstva sodelovalo približno 50 zveznih ameriških agencij, ki so skrbele za varnost, pospešeno izdajale vizume in zagotovile 1,2 milijarde dolarjev sredstev za prometno infrastrukturo.

Trump ni želel napovedati zmagovalca. | Foto: Guliverimage Trump ni želel napovedati zmagovalca. Foto: Guliverimage

Finale brez Trumpove napovedi zmagovalca

Na vprašanje o zmagovalcu finala Trump napovedi ni želel podati. Dejal je le, da bo tekma nekaj posebnega in obema ekipa zaželel srče.

Obenem se je celo Trump pridružil tistim, ki kritizirajo taktiko Nemca Thomasa Tuchela, selektorja Anglije, po izgubljenem polfinalu proti Argentini. "Vodili so, nato pa so svojega najboljšega igralca postavili v obrambo," je dejal Trump.

Pri tem je mislil na Harryja Kaneja, "s katerim sem igral golf". "A ne bi morali igrati malo napadalneje. Ampak, kaj jaz vem o treniranju," je vendarle priznal Trump. Potem je argentinskega zveznika Messija opisal "kot enega tistih, ki se rodijo z nečem res posebnim," ter pohvalil tudi Portugalca Cristiana Ronalda.

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