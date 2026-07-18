Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek na sprejemu Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v New Yorku razgovoril o svojem sinu Barronu in o tem, kako rad ima nogomet. "Moj sin Barron, moj zelo visok sin obožuje nogomet in je zelo dober nogometaš. Morda mu pomaga njegova hitrost, ne vem. Malo sem v dvomih, saj veste, zelo visok je," je povedal Trump.

Donald Trump je v New Yorku v petek sprejel predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannijem Infantino.

"To je bilo v vseh pogledih daleč največje svetovno prvenstvo v zgodovini, ki je prvič gostilo kar 48 reprezentanc. Ne le to, priča smo bili največjemu družbenemu in kulturnemu dogodku v zgodovini človeštva in zato se vam, gospod predsednik, iskreno zahvaljujem," je ob srečanju s Trumpom povedal Infantino.

Trump je medtem izpostavil rekordno število gledalcev na stadionih in pred televizijskimi zasloni. "Do zadnjega sodniškega žvižga v nedeljskem finalu si bo to svetovno prvenstvo ogledalo skoraj šest milijard televizijskih gledalcev. To je rekord, ki večkratno prekaša vse dosedanje," se je pohvalil Trump in že izrazil željo, da bi ZDA čim prej spet gostile SP, vendar tokrat brez Kanade in Mehike.

Spregovoril je tudi o škandalu tega svetovnega prvenstva, ko je sam javno potrdil, da je osebno poklical Infantina in zahteval ponovno presojo rdečega kartona, zaradi katerega bi moral prvi strelec ameriške reprezentance Folarin Balogun izpustiti tekmo osmine finala svetovnega prvenstva proti Belgiji. Pri svojem posredovanju je bil uspešen, Fifa pa je kasneje kazen za prvega strelca reprezentance ZDA umaknila. Sam pravi, da je bil to eden nepozabnih trenutkov tega svetovnega prvenstva.

Še enkrat je poudaril, da je bil, kot sam pravi, zaradi rdečega kartona primoran poklicati Infantina. "Če Gianni Balogunu ne bi dovolil igrati, bi danes govorili: 'Zmagali bi, če bi lahko igral naš najboljši igralec.' Gianni se je pravilno odločil," je dejal Trump. Dodal je, da ta primer ni kontroverzen, saj so Američani kljub spremembi sodniške odločitve vseeno izpadli iz prvenstva.

Trump pohvalil sina Barrona

Trump je povedal, da so vsi njegovi otroci ljubitelji nogometa, še posebej 20-letni Barron. "Moj sin Barron, moj zelo visoki sin, obožuje nogomet. Je zelo dober nogometaš. Morda mu pomaga njegova hitrost, ne vem. Malo sem v dvomih, saj veste, zelo visok je. Rekel mi je: 'Oče, zelo dobro obvladam žogo'," je povedal Trump. Barron v višino meri več kot dva metra, kar pri nogometu ni vedno prednost, saj lahko vpliva na okretnost in hitrost gibanja.

Kljub temu je Barron po Trumpovih besedah prepričan, da ga nihče ne more prehiteti. Opisal je njun pogovor, v katerem je Barrona spraševal, kako bi se zoperstavil hitrejšim igralcem, sin pa mu je odgovoril, da ga tekmeci ne bi prehiteli.

"Menim, da je hitrost pri tem športu zelo pomembna," je dejal Trump, Infantino pa je njegovi trditvi prikimal.

Trump si bo ogledal nedeljski finale

Bela hiša je pred dnevi potrdila, da se bo predsednik ZDA Donald Trump udeležil nedeljskega finala med Argentino in Španijo, kar bo sploh njegova prva tekma, ki si jo bo ogledal na domačem prvenstvu. Na finalni tekmi se mu bosta pridružila tudi prva dama Melania Trump in njen oče Viktor Knavs.

Predsednik Fife pa je že prejšnji mesec napovedal, da bo Trump podelil pokal zmagovalcem mundiala.