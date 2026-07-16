Potem ko se je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bosta v nedeljo merili Španija in Argentina, podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut - med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program, so se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice.

"Podaljšan odmor med polčasoma nedeljskega finala svetovnega prvenstva bi lahko povečal tveganje za poškodbe igralcev in oslabil njihovo uspešnost," je dejal Liam Harper, predavatelj fiziologije na športnem inštitutu univerze v Manchestru. Dodal je, da bi bil podaljšan odmor v nasprotju s športnimi zakoni, ki določajo, da polčas ne sme presegati 15 minut.

"Vemo, da je 15-minutni odmor dovolj, da se temperatura mišic zniža na raven mirovanja. Povišana temperatura mišic je povezana s povečano močjo in hitrostjo razvoja sile, zato je ogrevanje učinkovito ne le z vidika zmanjšanja tveganja poškodb, temveč tudi z vidika izboljšane telesne zmogljivosti. Z daljšim odmorom bo to znižanje temperature mišic potencialno bolj izrazito," meni Harper.

Predlagajo štiriminutno ogrevanje

Strokovnjak dodaja, da bi nekaterim daljši odmor vendarle lahko koristil, saj jim bo dal večjo možnost za okrevanje in rehidracijo, lahko pa bil koristen tudi s trenerskega vidika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Predlagam, da FIFA omogoči igralcem dve do štiriminutno ogrevanje, kar bi lahko ublažilo vpliv podaljšanega odmora. Dokazano je, da je ogrevanje koristno za sprint in skoke. Uporaba penastih valjev in masažnih pištol (udarna terapija) je lahko koristen način za ohranjanje obsega gibanja, nevromuskularne učinkovitosti in splošnega občutka," je še zatrdil Harper.

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