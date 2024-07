Hrvati šokirali svet, Barcelona kar ni mogla verjeti

Na letošnjem Euru v Nemčiji so imeli največ razlogov za zadovoljstvo Španci. Povzpeli so se na vrh, nanizali kar sedem zmag, eden njihovih največjih junakov pa je bil Dani Olmo. Šestindvajsetletni zvezdnik RB Leipziga je postal najboljši strelec Eura, v poletnem prestopnem roku pa se zanj zanimajo številni velikani, tako da se spogleduje z odmevnim poslom. Nasmejani Katalonec se je prvič znašel na naslovnicah že kot najstnik, ko je na veliko presenečenje zapustil Barcelono. Pri 16. letih je zapustil slovito mladinsko akademijo La Masia in se odpravil v Zagreb. Španski dragulj se je tako kar pet let brusil v neposredni bližini Slovenije, svet pa se je še dolgo spraševal, zakaj se je sploh odločil za selitev na Hrvaško in tako šokiral Barcelono.

Pred natanko desetimi leti je v nogometnem svetu odjeknila nepričakovana novica, ob kateri je marsikdo ostal odprtih ust. Dani Olmo, mladi talent Barcelone, kapetan mlajših selekcij, ki so mu napovedovali tako svetlo prihodnost, da so ga uvrščali med največje upe španskega in evropskega nogometa, pri 16. letih ni hotel podaljšati pogodbe s katalonskim velikanom. Njegova družina je zavrnila ponudbo Barcelone.

Ko se je že zdelo, da bo mladi Katalonec nadaljeval nogometno pot pri katerem izmed evropskih velikanov, ki so pozorno spremljali razvoj Olma in ga skušali pripeljati v svoje vrste, se je zgodil tako senzacionalen preobrat, po katerem ni bilo marsikomu nič jasno. To je bila nenavadna odločitev, ob kateri se je javnost spraševala, zakaj se mladi Katalonec, verjetno največji talent tiste generacije, ki so mu predvideli svetlo prihodnost, iz velike Barcelone seli na drug konec Evrope, v neposredno soseščino Slovenije, kjer ga je uspel prepričati Dinamo Zagreb! Čeprav je Olmo spadal med najboljše, kar ponuja takratna generacija v akademiji La Masia, in je kot rojeni Katalonec doživljal okolje še bolj čustveno kot sicer, tudi to ni zadoščalo, da bi ostal zvest Camp Nouu in čakal na svojo priložnost.

Zakaj je zapustil Barcelono in izbral Hrvaško?

Prestop mladega Olma iz Barcelone v Zagreb je dvignil veliko prahu. Barcelona se z njim še dolgo ni mogla sprijazniti, tako da je Dinamu še nekaj časa užaljeno metala polena pod kolena. Vse do posredovanja Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je odločila, da je Olmo polnopravni nogometaš zagrebškega kluba in ni več povezan z Barcelono.

S 16 leti se je iz Barcelone preselil na Hrvaško. Foto: Guliverimage

Zakaj takrat Olmo ni ostal v Barceloni? Njegov oče Miguel Olmo Forte, takratni nogometni trener, je v pogovoru za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti večkrat pojasnjeval, kako se je njegova družina ogrela za Dinamo: "Zakaj ni Dani ostal v Barceloni? Bila so obdobja, ko so trenerji Barcelone gradili igro na podmladku iz La Masie. Zlasti Guardiola. Pod njegovim vodstvom sta Pedro in Busquets začela takoj nastopati za Barcelono. Ko je Guardiola odšel, je bilo drugače. Poglejte, kaj se je zgodilo z Rafinho in Denisom Suarezom. Ni uspelo niti Deulofeuju, tudi David Silva tu ni bil srečen, pa Munir in Tello… Toliko obrambno nastrojenih igralcev, ki si niso mogli izboriti dovolj minut. Dani je bil takrat krilni igralec, tako da sem vedel, da se mu bo v Barceloni težko dokazati," je očeta zdajšnjega velikega asa španskega nogometa pred desetimi leti spremljal občutek, da bi njegov sin potreboval spremembo in bi se moral preseliti v klub, kjer bo lahko računal na večjo priložnost.

Sestanek z Zdravkom Mamićem marsikaj spremenil

Ko mu je tako leta 2014 potekla pogodba z Barcelono, je prejel nov predlog katalonskega velikana. Predlog, v katerem so predstavili, kako bi takrat 16-letni Dani še naprej igral za mlajše zasedbe Barcelone, se nato priključil drugi ekipi Barcelone in šele po štirih letih zaživel med člani. Družina Olmo ni bila zadovoljna. Želela je več. In bila pripravljena zaradi tega storiti tudi najbolj radikalen korak, kar si ga je bilo moč predstavljati. Odhod iz Barcelone.

Dani Olmo, ki obožuje skladbe pokojnega dalmatinskega glasbenega velikana Oliverja Dragojevića, je debitiral za Dinamo leta 2015. Zbral je 124 nastopov in 34 zadetkov. Petkrat je osvojil prvenstvo, trikrat pokal, odlično pa je sodeloval tudi s slovenskim reprezentantom Petrom Stojanovićem. Foto: Guliverimage

Ko je hrvaški nogometni agent Andy Bara začutil, da bo Olmo končal svoje obdobje pri Barceloni, je na čakalno vrsto, v kateri so za nadarjenega Katalonca čakali že angleški velikani Manchester City, Manchester United in Chelsea, omenjali so tudi Juventus, Real Madrid in Atletico Madrid, uvrstil tudi zagrebški klub. Sprva ga ni noben jemal resno, so se pa stvari drastično spremenile, ko je oče Olmo privolil v sestanek v Zagrebu. Tam ga je pričakal Zdravko Mamić, takratni alfa in omega ne le zagrebškega Dinama, ampak celotnega hrvaškega nogometa. Najbolj kontroverzna oseba hrvaškega nogometa, a tudi skrajno uspešen funkcionar, kar zadeva delo z mladimi nogometaši in prodajo igralcev, je takoj navdušila očeta Olma.

"Dinamo je bil takrat drugi največji klub v Evropi po prodaji igralcev. Imel je projekt za Danija. Nobena druga ponudba ni jamčila česa podobnega. V Dinamu so igrali Modrić, Kovačić in Mandžukić, pred njimi tudi Boban in Šuker. Torej najboljši hrvaški igralci. Nogometaši svetovnega kova. Želel sem, da Dani nogometno napreduje. In to dosegel. V klubu so ga imeli radi tako soigralci, navijači kot tudi Zagrebčani. Tega enostavno ne moreš kupiti, to je neprecenljivo," je bil oče Danija Olma vesel, da se je odločil za Dinamo.

Barcelona mu je sporočila: Ne počni neumnosti, Dani!

To je bilo stresno obdobje zanj, saj sta se njegova starša takrat ločevala. Ko je tako podpisal pogodbo z Dinamom in se mu je v kratkem na Hrvaškem pridružila mati, je nemudoma prejel sporočilo iz Barcelone: "Ne počni neumnosti, Dani. V ponedeljek se pri nas začne trening ob 10. uri," so še verjeli, da si bo premislil in ostal v Kataloniji. A tega niso dočakali. Nudili so mu tudi močno izboljšano pogodbo, s katero bi si lahko napolnil žepe, a jim je odgovoril: "K Dinamu se nisem odpravil zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker bom projekt kluba."

Dani Olmo slovi kot ofenzivni zvezni igralec oziroma levi krilni napadalec, ki odlično preigrava. Dinamo Zagreb je zanj leta 2014 odštel 200 tisoč evrov. Foto: Guliverimage

Dragulj katalonskega kluba, mladi as, pred katerim je bila zelo svetla prihodnost, je tako odšel v Zagreb. To je bilo popolno presenečenje. Barcelona je bila v šoku. Kar ni mogla verjeti, da je kaj takšnega sploh možno. Podobno je bilo s preostalo Evropo. Ko so mediji objavili to novico, se je pojavljajo bolj ali manj enako vprašanje, zakaj. Kaj lahko Dinamo ponudi več od Barcelone, ki je s svojo La Masio veljala za zgled številnim drugim klubom? "Noben drug klub mi ni ponudil takšnega športnega projekta, da lahko s 16 leti že treniram s prvo ekipo. Odšel sem v Zagreb, ker sem želel rasti in napredovati. Tega nikakor ne obžalujem. Odločil sem se pravilno. Napredoval sem tako kot oseba kot tudi nogometaš," je pred leti v pogovoru za klubsko stran RB Leipziga obujal spomine danes 26-letni španski reprezentant, eden izmed največjih junakov rdeče furije na nedavno končanem Euru v Nemčiji.

Prodajalec krofov se je pošalil, nato ... Njegov menedžer Andy Bara je pozneje razkril še nekaj anekdot. Družino Olmo je prvič povabil na Hrvaško že leta 2013. Takrat je na Krku potekal nogometni kamp Barcelone, v sklopu akcije pa je na posebno povabilo Bare prišel tudi Miguel Olmo, takratni trener nižjih selekcij pri Barceloni. Dogodek na Krku je izkoristil kot možnost poletnega druženja z družino. Tako je na Hrvaško prišel tudi Dani in se hitro prikupil Bari. Ko mu je hotel kupiti krof, je rekel prodajalcu, naj mu da popust, ker igra za Barcelono. Prodajalec mu je odgovoril: "Kakšna Barcelona vendar? Pridi k nam in igraj za Dinamo." Hrvat Andy Bara (skrajno desno) je še danes menedžer Danija Olma. Tako se je znašel v družbi njegovega brata Carlosa, očeta Miguela in njegovega tesnega poslovnega sodelavca Juanme Lopeza. Foto: Guliverimage Ko je Bara mlademu Olmu prevedel besede prodajalca, je takrat šele 15-letni Dani v šali odvrnil: "V redu, potem bom prišel v Dinamo." No, šala je kmalu postala realnost, družina Olmo pa je bila tako navdušena nad Hrvaško, da je pozneje prišel k slovenskim sosedom še njegov brat.

Dopovedovali so mu, da je nor

Letos, ko je Olmo postal evropski prvak s Španijo in najboljši strelec Eura, je posebno zadovoljstvo čutil njegov oče. Zlasti zaradi vseh negativnih in škodoželjnih komentarjev, s katerimi so ga zasuli po odločitvi, da se leta 2014 iz Barcelone seli v Zagreb. "Takrat so mi dopovedovali, da sem nor. Govorili so, da bom sinu uničil kariero. Ni bilo lahko zapustiti Barcelone, zlasti če si kapetan. Dani je igral tudi za mlajše selekcije Španije. To je bila najtežja odločitev v njegovem življenju," ga je v potezo, da omogoči Daniju nadaljevanje kariere na Hrvaškem, prepričal sestanek z Mamićem. Ta mu je zagotovil, kako Dani ne bo le številka, ampak osrednji projekt kluba. Oče je bil navdušen, menedžerju Bari je dejal: "V roke ti predajam sina, ki ga imam rad najbolj na svetu. Dani ti zaupa," je bil prepričan, da bo njegov sin na Hrvaškem hitreje dozorel v članskem nogometu, kot bi to storil v Kataloniji.

V petih letih je za špansko izbrano vrsto odigral 39 tekem in dosegel 11 zadetkov. Iz leta v leto je večji seznam osvojenih lovorik. Na letošnjem Euru je odločil zmagovalca v polfinalu proti Franciji, v finalu pa je reševal soigralce v izdihljajih srečanja, ko je na golovi črti ustavil zelo nevaren poizkus Angležev za 2:2. Foto: Reuters

Mamić je poskrbel, da sta se družini Olmo na Hrvaškem cedila med in mleko. Omogočil ji je dobre pogoje, Dani pa se je tako zaljubil v Hrvaško, da se je hitro naučil jezik in se nekaj časa celo spogledoval s tem, da bi pridobil hrvaški potni list. V tem primeru bi lahko zaigral celo za hrvaško reprezentanco, a so se Španci le zavedeli, kaj bi s tem izgubili. Sprva so omahovali, Barcelona je skušala na vse načine prepričati zvezo, naj Olma ne vabi v reprezentančne selekcije, a so nato le spoznali, kako nadarjenega nogometaša bi v tem primeru izgubili. Zato so ga hitro povabili v mlado izbrano vrsto do 21 let, s katero je postal evropski prvak. Že takrat je uspešno sodeloval s selektorjem Luisom de la Fuentejem, nato pa osvojil še kopico lovorik.

S Španci osvaja lovorike kot po tekočem traku

Tako je letos 14. julija v Berlinu proslavljal evropski naslov z dekletom, Nemko Lauro Ablo Schmitt. Foto: Reuters Njegov oče je pred desetletjem razmišljal o tem, da bo, če bo Dani v Dinamu še vedno igral pri 22., 23. letih, nekaj narobe. No, tako ni bilo. Dani je pri 21. letih odšel v tujino, in to v vedno bolj priznani klub v Nemčijo, RB Leipzig. In to že kot španski članski reprezentant.

Ko je še nastopal za Dinamo in bil že najboljši nogometaš hrvaškega prvenstva, je leta 2019 uresničil še ene sanje. Prvič je zaigral za Španijo. V Cadizu je nastopil proti Malti, vse skupaj pa začinil z zadetkom na prvencu. Bilo je prekrasno, saj so si tekmo v živo ogledali vsi sorodniki, med njimi tudi stari starši, ki prihajajo prav iz Cadiza. Takrat je vstopil v igro ravno namesto Alvara Morate, zdajšnjega kapetana evropskih prvakov.

S špansko člansko reprezentanco je dosegel številne uspehe. Leta 2021 se je s Španijo uvrstil v polfinale Eura 2020, na poti do tam v osmini finala s 5:3 izločil tudi prijatelje iz hrvaške reprezentance, v podaljšku pa prispeval dve podaji, v polfinalu pa izkusil krutost nogometa, ko je zapravil strel z bele točke proti Italiji. Z olimpijsko zasedbo je istega leta na Japonskem osvojil srebrno medaljo, leta 2023 je osvojil ligo narodov in vse skupaj doživel še toliko bolj čustveno, saj je v finalu na Nizozemskem prekrižal načrte ravno njegovi drugi domovini Hrvaški, letos pa je bil najboljši na Euru v Nemčiji. V deželi, kjer si tudi služi nogometni kruh.

Z RB Leipzigom mu gre v Nemčiji zelo dobro. Dvakrat je bil nemški pokalni zmagovalec, lani pa je osvojil še nemški superpokal. V nepozabni predstavi je v Münchnu kar trikrat zatresel mrežo Bayerna (3:0). In to na zgodovinski tekmi, na kateri je Benjamin Šeško debitiral za Leipzig, Harry Kane pa za Bayern. Foto: Guliverimage

S tremi zadetki si je delil naslov najboljšega strelca Eura 2024. Če bi upoštevali še staro pravilo, zbral je namreč še dve asistenci, bi bil edini najboljši. Zanimivo je, da je še tretjič v zadnjih treh letih na velikem tekmovanju pokvaril načrte Hrvaški. Španci so v uvodnem dvoboju v Berlinu pomendrali Hrvaško s 3:0. Na Olimpijski stadion so se vrnili čez mesec dni in ugnali Anglijo z 2:1.

Prvi zadetek je dosegel proti Kekovim prvakom

Na Hrvaškem je prvi zadetek na prvenstvu dosegel proti Rijeki, ki jo je takrat vodil Matjaž Kek. Zgodilo se je v zadnjem krogu sezone 2016/17, v kateri je Mariborčan popeljal Rečane do zgodovinske dvojne krone, s katero si je le še utrdil status ikone ponosa nogometnega Kvarnerja. Olmo je pomagal Dinamu do zmage nad Rečani s 5:2. To pa je bila pirova zmaga, saj si je Rijeka že davno pred tem zagotovila naslov prvaka, zato je lahko v srečanje vstopila lahkotno in brez tekmovalnega pritiska.

O kakovostih Danija Olma se je zelo hitro prepričal tudi Matjaž Kek, ki se je na Hrvaškem z Rijeko večkrat meril proti Špancu. Foto: Vid Ponikvar

Prvič je za Dinamo v ligi prvakov nastopil na domači tekmi proti Atalanti. Takrat so Josip Iličić in druščina pripotovali v Zagreb kot favoriti, nato pa na stadionu Maksimir naleteli na razigrano modro zasedbo, ki jim je dala vetra, jih nadigrala in prizadejala sramoten poraz s 4:0. Olmo ni mogel izbrati boljše tekme za evropski prvenec v najmočnejšem tekmovanju, ki ga je pozneje tudi v družbi Benjamina Šeška in Kevina Kampla spoznaval v dresu Leipziga ter letos v osmini finala še kako namučil poznejšega prvaka Real Madrid.

Zdaj ko se spogleduje s prestopom v katerega izmed največjih evropskih klubov, bi se lahko z evropsko elito družil še nekoliko drugače. Seznam snubcev je neverjeten. V svoje vrste ga želi vrniti Barcelona, a se zaveda, da bo to morala podkrepiti z najmanj 60 milijoni evrov. Željo so izkazali tudi Bayern München, Manchester City, PSG, Atletico Madrid, Manchester United in tako naprej. Torej smetana evropskih klubov.

Ponosna starša Danija Olma. Bosta sina v sezoni 2024/25 še vedno spremljala v Nemčiji ali kje drugje? Foto: Guliverimage

Dogajanje radovedno spremlja tudi zagrebški Dinamo, saj bi lahko zaslužil še najmanj šest milijonov evrov. Leipzigu ga je namreč prodal za 29 milijonov evrov, v pogodbi pa je sklenjen dogovor, da mu pripada še 20 odstotkov razlike ob naslednjem prestopu. Če bo torej, tako je v odkupni klavzuli, odšel za najmanj 60 milijonov evrov, bo Dinamo prejel petino od razlike (31 milijonov). Torej še 6,2 milijona.

To bo krasen poletni zaslužek za klub, ki je znal šarmirati mladega Olma, ta pa mu že dolgo ne vrača le ljubezni, ampak tudi finančno bogastvo. Pred desetimi leti je poskrbel za senzacionalno selitev iz Barcelone v Zagreb, danes ko spada med najboljše nogometaše v Evropi, pa je bolj ali manj vsakomur jasno, da je storil pravo potezo.