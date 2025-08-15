Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
15. 8. 2025,
15.54

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Nika Bobnar Urška Žigart Dirka po Romandiji

Petek, 15. 8. 2025, 15.54

1 ura, 14 minut

Dirka po Romandiji

Izjemen uspeh Urške Žigart v Švici

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Urška Žigart | Urška Žigart je Dirko po Romandiji odprla z odličnim drugim mestom. | Foto Guliverimage

Urška Žigart je Dirko po Romandiji odprla z odličnim drugim mestom.

Foto: Guliverimage

Urška Žigart je danes na dirki svetovne serije po Romadiji dosegla svoj največji uspeh doslej. Slovenska kolesarka je v uvodni etapi, vožnji na čas, zasedla drugo mesto. Za zmagovalko, Španko Paulo Blasi, je zaostala za 17 sekund. Dirka se je začela z zapletom, saj je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) še pred začetkom diskvalificirala pet ekip.

Kolesarstvo, spremljevalni avtomobili
Sportal Pretres na Dirki po Romandiji, ekipe so se uprle UCI, ta jih je diskvalificiral

Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je uvodni 4,4 kilometra dolg gorski kronometer končala na drugem mestu in je tako tudi v skupni razvrstitvi po uvodni etapi druga. Na dirki nastopa še ena slovenska kolesarka, 22-letna Gorenjka Nika Bobnar (Nexetis), ki je danes z 2:24 zaostanka zasedla 60. mesto.

Začetek dirke je zaznamoval spor z Mednarodno kolesarsko zvezo, ki je diskvalificirala pet ekip, kar pomeni, da 30 kolesark danes ni nastopilo, med temi sta tudi odlična Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, članica diskvalificirane ekipe Camyon/SRAM, in Novozelandka Niamh Fisher-Black iz Lidl-Treka, ki sta spadali v najožji krog favoritinj za skupno zmago. V tega bi lahko prišteli tudi nizozemsko šampionko Demi Vollering, zmagovalko dirke leta 2023, a je članica ekipe FDJ - Suez pred dirko zbolela.

Kolesarke v soboto čaka 123,2 kilometra dolga etapa od Contheyja do La Tzoumaza, četrta ženska Dirka po Romandiji pa se bo končala v nedeljo s 122-kilometrsko etapo od Aigla do Aigla.

Results powered by FirstCycling.com

Nika Bobnar Urška Žigart Dirka po Romandiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.