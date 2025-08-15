Izjemen uspeh Urške Žigart v Švici

Urška Žigart je danes na dirki svetovne serije po Romadiji dosegla svoj največji uspeh doslej. Slovenska kolesarka je v uvodni etapi, vožnji na čas, zasedla drugo mesto. Za zmagovalko, Španko Paulo Blasi, je zaostala za 17 sekund. Dirka se je začela z zapletom, saj je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) še pred začetkom diskvalificirala pet ekip .

Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je uvodni 4,4 kilometra dolg gorski kronometer končala na drugem mestu in je tako tudi v skupni razvrstitvi po uvodni etapi druga. Na dirki nastopa še ena slovenska kolesarka, 22-letna Gorenjka Nika Bobnar (Nexetis), ki je danes z 2:24 zaostanka zasedla 60. mesto.

Začetek dirke je zaznamoval spor z Mednarodno kolesarsko zvezo, ki je diskvalificirala pet ekip, kar pomeni, da 30 kolesark danes ni nastopilo, med temi sta tudi odlična Poljakinja Katarzyna Niewiadoma, članica diskvalificirane ekipe Camyon/SRAM, in Novozelandka Niamh Fisher-Black iz Lidl-Treka, ki sta spadali v najožji krog favoritinj za skupno zmago. V tega bi lahko prišteli tudi nizozemsko šampionko Demi Vollering, zmagovalko dirke leta 2023, a je članica ekipe FDJ - Suez pred dirko zbolela.

Kolesarke v soboto čaka 123,2 kilometra dolga etapa od Contheyja do La Tzoumaza, četrta ženska Dirka po Romandiji pa se bo končala v nedeljo s 122-kilometrsko etapo od Aigla do Aigla.

