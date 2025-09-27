Svetovna prvakinja je Kanadčanka, Urška Žigart izboljšala uvrstitev iz Züricha

Predzadnji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu je bil rezerviran za kolesarke. Na dirki članic je z zmago presenetila 24-letna Kanadčanka Magdeleine Vallieres, edina slovenska predstavnica Urška Žigart pa se ni vmešala v boj za odličja, a je s 23. mestom izboljšala svojo uvrstitev z lanskega SP v Zürichu. Še pprej je naslov mladinske svetovne prvakinje osvojila Španka Paula Ostiz, edina slovenska predstavnica Eva Terpin pa ni imela svojega dne in dirke ni končala. Na mladinski dirki v prihodnje ne bo več številke 84, saj jo je Mednarodna kolesarska zveza kot poklon švicarski kolesarki Muriel Furrer, ki je lani v Zürichu tragično izgubila življenje po padcu med dirko, trajno upokojila.

Urška Žigart se je danes odlično borila vse do zadnjih desetih kilometrov dirke članic, držala se je v glavnino, ob največjih zvezdnicah ženskega kolesarstva, a so te tudi pustile močan pobeg, ki je na koncu tudi dal zmagovalko in novo svetovno prvakinjo. To je postala 24-letna Kanadčanka Magdeleine Vallieres, ki je na zaključnem vzponu pobegnila Španki Mavi Garcia in Novozelandki Niamh Fisher-Black. Žigart je zasedla 23. mesto, za zmagovalko je zaostala dve minuti j 29 sekund, s tem pa je za mesto izboljšala uvrstitev z lanskega SP v Zürichu.

Žigart je tako v Ruandi v obeh disciplinah izboljšala svoja najboljša dosežka v karieri na svetovnih prvenstvih, prejšnjo nedeljo je bila namreč v vožnji na čas 16., kar je prav tako eno mesto boljša uvrstitev kot pred letom dni v Švici.

Kanadčanka pripravila veliko presenečenje

"Dekleta so verjela vame, zato sem tudi sama verjela vase in res sem šla odločno v napad. Dobro sem se pripravila, vedela sem, da sem v dobri formi, zato sem preprosto poskusila in si rekla, da ne bom ničesar obžalovala. In zdaj ničesar ne obžalujem," se je v cilju 164,6 kilometra dolge naporne preizkušnje smejalo novi svetovni prvakinji, ki je z napadom na zadnjem vzponu presenetila kolegici ubežnici.

Magdeleine Vallieres Mill je svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage

"Vedela sem, da v šprintu Niamh verjetno ne bom premagala, ker je tako močna. Obe sva bili popolnoma predani temu begu, res sva trdo delali, potem pa sem opazila, da malo popušča, zato sem si rekla, da moram zdaj iti na vse ali nič in na koncu se je vse izšlo," je še povzela dogajanje z zadnjega vzpona dirke. Zmaga 24-letne Kanadčanke velja za veliko presenečenje, podobno zmagoslavju Avstrijke Anne Kiesenhofer na olimpjjskih igrah leta 2021 v Tokiu.

Španki naslov med mladinkami

Predzadnji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi so začele mladinke. Naslov mladinske svetovne prvakinje osvojila Španka Paula Ostiz, edina slovenska predstavnica Eva Terpin pa je predčasno zavila v bokse.

Španka Paula Ostiz je mladinska svetovna prvakinja v cestnem kolesarstvu. Foto: Guliverimage

UCI upokojuje številko 84

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je pred današnjima dirkama sporočila, da bo na svetovnih prvenstvih v cestnem kolesarstvu trajno upokojila štartno številko 84 v mladinski ženski konkurenci. Gre za poklon Muriel Furrer, ki je lani v Zürichu tragično izgubila življenje po padcu med dirko.

Results powered by FirstCycling.com

SP Kigali 2025, ženska dirka elite: Cilj: 24-letna Kanadčanka Magdeleine Vallieres je svetovna prvakinja! Novozelandka Niamh Fisher-Black je osvojila srebrno odličje, bronasto pa 41-letna španska veteranka Mavi Garcia. 🚴🌈 | Wat een superstunt! Magdeleine Vallieres wordt wereldkampioen. Het is goud voor Canada. 🇨🇦 #Kigali2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/6SMlqVQ76a — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 27, 2025 2 km do cilja: Magdeleine Vallieres je skočila v vodstvo, ima pa le nekaj sekund naskoka pred Mavi Garcia in Niamh Fisher-Black. Skupina z Demi Vollering je dobro minuto zadaj, pa le 20 sekund pred skupino z Žigart. 5 km do cilja: Garcia, Fisher-Black in Vallieres imajo dobroh 20 sekund prednosti pred Markus in Chabbey, tema sledi Niedermaier, 35 sekund za čelom dirke je skupina favoritinj z Vollering, Longo Borghnini, Reusser, Niewiadoma, Ferrand-Prevot. Žigart je v skupini 53 sekund za vodilno trojico. 7 km do cilja: Vodilni peterici zdaj s 25 sekundami zaostanka sledijo Malcotti, Reusseerm, pa Elise Chabbey in Kimberly Pienaar. Žigart se trudi obdržati stik z glavnino, ki vozi 58 sekund za čelom dirke. 10 km do cilja: Vodilno peterici se zdaj približujeta Italijanka Barbara Malcotti in Švicarka Marlen Reusser, v glavnini pa je dogajanje z napadom razburkala Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, z njo so se odpeljale še Longo Borghini, Niewiadoma, Vollering … Urška Žigart je izgubila stik s favoritinjami. 16 km do cilja: Vodilni trojici sta se pridružili še Nemka Antonia Niedermaier in Nizozemka Riejanne Markus, pol minute za peterico je Švicarka Ginia Caluori, še deset sekund za njo Francozinja Evita Muzic in Španka Mireia Benito, močno razredčena glavnina z Žigart pa je zdaj dobro minuto za čelom dirke. 21 km do cilja: V vodstvo so se zdaj odpeljale Španka Mavi Garcia, Novozelandka Niamh Fisher-Black in Kanadčanka Magdeleine Valliers. Trojica ima majhno prednost pred zasledovalkami, a že skoraj dve minuti pred glavnino z Urško Žigart. 22 km do cilja: Žigart ostaja v glavnini, v tej sta tudi zveznice Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prevot, Kasia Newiadoma, Elisa Longo Borghini, Chloe Dygert, Marlen Reusser ... A glavnina zdaj zaostaja že 1:46 za močno vodilno skupino. 28 km do cilja: Kolesarke imajo do konca dirke še dva kroga po Kigaliju, zdaj se je v ospredju izoblikovala večja skupina, Rüegg in Benito sta dobili družbo Riejanne Markus, Barbare Malcotti, Ginie Caluori, Evite Muzic, Mavi Garcie, Niamh Fisher-Black, Antonie Niedermaier in Magdaleine Vallieres. Deseterica vozi 43 sekund pred tremi zasledovalkami in 50 sekund pred glavnino, v kateri ostaja tudi Urška Žigart. 34 km do cilja: Rüegg in Benito zdaj vozita 23 sekund pred Vas in Liechti, pa 33 sekund pred skupino osmih zasledovalk, v kateri je tudi Španka Mavi Garcia. Žigart je v glavnini, ki je 50 sekund za čelom dirke. 37 km do cilja: Urška Žigart se dobro vozi v že močno razredčeni glavnini, dobre pol minute za vodilnim dvojcem Rüegg – Benito, v lov za tem sta se podali še Švicarka Jasmin Liechti in Madžarka Blanka Vas. 58 km do cilja: Glavnini sta se odpeljali Španka Mireia Benito in Švicarka Noemi Rüegg. 66 km do cilja: Schrempf je bila po dolgem solo begu ujeta, sledili so novi poskusil pobega. 144 km do cilja: Vse od uradnega štarta dirke so se v glavnini vrstili številni napadi, prva pa je v vodstvo pobegnila Avstrijka Carina Schrempf.

Pred žensko dirko elite

Ob 12.05 so startale še kolesarke v članski konkurenci. Čaka jih 164,6 kilometra dolga trasa s kar 3.350 višinskimi metri. Proga se sicer izogne daljšemu vzponu na Mont Kigali, ki ga bodo kolesarji prevozili na cestni dirki – tam bo Tadej Pogačar v nedeljo poskušal podaljšati vladavino v mavrični majici –, jih pa čaka 11 mestnih krogov. Vsak od njih prinese 304 višinske metre, kar bo v zaključku predstavljalo resno oviro za številne tekmovalke.

Pozdrav pred startom dirke. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Start in cilj sta pri Kongresnem centru, enako kot pri kronometru, nato pa trasa zavije proti vzhodu okoli Kigalija. Krog se začne z valovitim spustom, sledi vzpon Côte de Kigali Golf (800 m z naklonom 8,1 %), ki tekmovalke čaka na polovici vsakega kroga, in nato še tlakovani Côte de Kimihurura, ki so ga kolesarke prevozile že na kronometru. Gre za 1,3 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 6,3-odstotka. Proga je pisana na kožo specialistkam za klasike.

Na dirki mladink je nastopila Eva Terpin, ki pa ni imela svojega dne in dirke ni končala. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Urška Žigart je v nedavnem pogovoru za Sportal napovedala, da se bo poskušala znajti, čeprav se zaveda, da bo najverjetneje težko uloviti pravi beg in slediti pravim kolesom. "Nizozemke imajo šest, sedem odličnih kolesark, enako velja za Francozinje – in katerikoli napad se zgodi, bi mu morala slediti, kar pa seveda ni mogoče. Upam na nekaj sreče, potem pa bomo videli," pravi 28-letna kolesarka iz Slovenske Bistrice, ki bi si želela, da v izstopajočem zelenem dresu slovenske reprezentance ne bi bila edina. Tako bo edina tudi pri lovljenju bidonov in hrane na okrepni postaji.

Kandidatki za nastop sta bili tudi izkušena Eugenija Bujak, ki se ji po padcu na ženskem Touru ni uspelo dovolj dobro pripraviti, niti ji ne ustreza profil proge, in Špela Kern, ki so jo med pripravami prav tako ovirale posledice padca.

Lotte Kopecky bo po dveh letih mavrične vladavine majico prepustila konkurentkam. Foto: Guliverimage

Pester krog favoritinj

Medtem ko bo Belgijka Lotte Kopecky mavrično majico svetovne prvakinje oddala brez boja, saj je zaradi poškodbe prvenstvo izpustila, v ožji krog favoritinj sodijo aktualna zmagovalka Toura Pauline Ferrand-Prévot, ki je naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu osvojila že pred 11 leti, preden se je preselila na gorsko kolo, Nizozemki Demi Vollelirg in Anna van der Breggen, Italijanka Elisa Longo Borghini, Švicarka Marlen Reusser, ki je slavila že v kronometru, velike možnosti ima tudi Urškina ekipna kolegica Kim Le Court z Mavricija, ki bo zaradi prvenstva na afriških tleh še posebej motivirana.

Preberite še:

​