Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
27. 11. 2025,
17.48

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Falun Katra Komar Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Četrtek, 27. 11. 2025, 17.48

10 minut

Falun

Sprememba programa smučarskih skakalk

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nika Prevc | Nika Prevc in tekmice bodo najprej skakalke na srednji napravi, v nedeljo pa še na veliki. | Foto Guliverimage

Nika Prevc in tekmice bodo najprej skakalke na srednji napravi, v nedeljo pa še na veliki.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer bodo v petek in nedeljo tekmovale na dveh posamičnih tekmah. V petek je bila sprva predvidena tekma na veliki skakalnici, a je prišlo do spremembe, tako da bo jutri tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa nato sledi še preizkušnja na večji napravi.

Moška skakalna karavana je s tekmami na Švedskem v Falunu že opravila, tja pa so prispele skakalke, ki jih čakata dve posamični preizkušnji. Predvideno je bilo, da bodo v petek tekmovale na veliki napravi (HS 132), na kateri sta v sredo Anže Lanišek z zmago in Domen Prevc s tretjim mestom poskrbela za veselje v slovenskem taboru, v nedeljo pa na manjši (HS 95), a je prišlo do spremembe.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da bo v petek na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki. V petek ob 9.15 bo trening, kvalifikacije sledijo ob 11. uri, tekma pa je predvidena ob 15.45.

Vodilna skakalka svetovnega pokala je Japonka Nozomi Marujama, ki je pri maksimalnih 200 točkah, druga je Kanadčanka Abigail Strate, tretja pa Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud. Branilka skupne zmage Nika Prevc je sedma, Nika Vodan 10., Katra Komar pa 32. Jurij Tepeš je ob trojici v ekipo za začetek sezone uvrstil še Tinkaro Komar in Majo Kovačič, ki pa v Lillehammerju nista osvojili točk.

Lisa Hirner
Sportal Na OI v svojem športu ne more. Si bo olimpijsko vozovnico priborila v skokih?
Anže Lanišek, Domen Prevc, Falun
Sportal Slovenski dan v Falunu: Lanišek slavil in prevzel skupno vodstvo, Prevc tretji #video
Anže Lanišek
Sportal Lanišek drugi v kvalifikacijah, Prevc po padcu pomirja
Anže Lanišek
Sportal Lanišek le za novim rekorderjem, ki je prehitel Ahonena, Hrgota tekmo ocenil kot odlično #video
smučarski skoki, NIka Prevc
Sportal Fantastična novica za smučarske skakalke
Falun Katra Komar Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.