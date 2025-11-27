Sprememba programa smučarskih skakalk

Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer bodo v petek in nedeljo tekmovale na dveh posamičnih tekmah. V petek je bila sprva predvidena tekma na veliki skakalnici, a je prišlo do spremembe, tako da bo jutri tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa nato sledi še preizkušnja na večji napravi.

Moška skakalna karavana je s tekmami na Švedskem v Falunu že opravila, tja pa so prispele skakalke, ki jih čakata dve posamični preizkušnji. Predvideno je bilo, da bodo v petek tekmovale na veliki napravi (HS 132), na kateri sta v sredo Anže Lanišek z zmago in Domen Prevc s tretjim mestom poskrbela za veselje v slovenskem taboru, v nedeljo pa na manjši (HS 95), a je prišlo do spremembe.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da bo v petek na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki. V petek ob 9.15 bo trening, kvalifikacije sledijo ob 11. uri, tekma pa je predvidena ob 15.45.

Vodilna skakalka svetovnega pokala je Japonka Nozomi Marujama, ki je pri maksimalnih 200 točkah, druga je Kanadčanka Abigail Strate, tretja pa Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud. Branilka skupne zmage Nika Prevc je sedma, Nika Vodan 10., Katra Komar pa 32. Jurij Tepeš je ob trojici v ekipo za začetek sezone uvrstil še Tinkaro Komar in Majo Kovačič, ki pa v Lillehammerju nista osvojili točk.