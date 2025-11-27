Rešitve za brezzobost: kaj pomeni terapija All-on-X in komu je namenjena

Izguba zob je ena izmed tistih sprememb, ki človeku ne vzame le udobja med jedjo – vzame samozavest, izraznost, družabnost in pogosto tudi zdravje. Veliko ljudi po 45. letu odlaša, pomoč poišče šele takrat, ko proteza postane vsakodnevna ovira, ko kost že začne hitro propadati ali ko žvečenje postane boleče. A sodobna implantologija ponuja rešitev, ki vrača življenje, ne le zob.

Doživite povsem novo izkušnjo zobozdravstvene oskrbe s personaliziranim načrtom terapije ALL-ON-X. Prav to že več kot tri desetletja omogoča Ortoimplant DENTAL SPA, vrhunski implantološki center iz Zagreba pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS (Doctor of Dental Surgery). Gre za kliniko, specializirano za najzahtevnejše primere brezzobosti in pomanjkanja kosti – prvo na Hrvaškem, ki je uvedla napredne tehnike, kot so All-on-4, zigomatični, pterigoidni in subperiostalni implantati.

Njihov pristop združuje vrhunsko kirurgijo, napredno tehnologijo ter terapevtsko okolje DENTAL SPA. Zaradi tega pacienti ne dobijo le novih zob, ampak tudi izjemno osebno, udobno in varno izkušnjo zdravljenja.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V Ortoimplant DENTAL SPA se zdravljenje ne začne pri zobeh, ampak pri človeku. Pri njegovih strahovih, željah in pričakovanjih. Zato ne preseneča, da kliniko že več kot 30 let obiskujejo tudi pacienti iz Slovenije, saj tu ne zdravijo le nasmehov, temveč življenja.

Implantološka prihodnost, ki je v Ortoimplant DENTAL SPA že vsakdan

Rešitve, ki so bile še pred kratkim za večino ljudi nedosegljive, so v tej kliniki že dolgo stalnica. All-on-X, najpogosteje All-on-4, je danes zlati standard celostne obnovitve zob. Celoten zobni lok stoji na štirih ali več strateško nameščenih implantatih. Rezultat je stabilnost, estetika in občutek naravnih zob – brez premikanja, brez proteze, brez kompromisov.

Toda tisto, kar Ortoimplant DENTAL SPA loči od drugih, je sposobnost reševanja tudi najzahtevnejših primerov. Pri pacientih, pri katerih je zaradi izgube kosti klasična implantacija nemogoča, uporabljajo napredne tehnike: zigomatične implantate, zasidrane v ličnično kost,

pterigoidne implantate, vstavljene globoko v zadnji del čeljusti,

transnazalne implantate, ki premostijo sinusne votline,

individualno izdelane subperiostalne implantate, ki se pritrdijo na kost kot kovinska konstrukcija.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Prav takšnim pacientom je bilo pogosto rečeno, da implantati pri njih niso mogoči. Ravno njim pa v Ortoimplant DENTAL SPA pogosto povrnejo stabilen, funkcionalen in estetski nasmeh.

To ni zgolj napredna implantologija, to je 30 let razvijanja znanja, izkušenj in protokolov – danes pa nova generacija z dr. Martinom Trampušem to dediščino samozavestno nadgrajuje.

Kako poteka prvi pregled?

Vsaka pot do novega nasmeha v Ortoimplant DENTAL SPA se začne tam, kjer je najpomembneje – pri diagnostiki. Prvi specialistični pregled je brezplačen ter vključuje vse ključne preiskave, ki omogočajo natančno razumevanje stanja čeljusti, zob in kosti. Pacient opravi funkcijsko analizo, slikanje RTG in 3D CBCT, digitalni odtis in fotografsko dokumentacijo. Na podlagi teh rezultatov ekipa pripravi individualiziran terapijski načrt ALL-ON-X. Pri tem ne gre za generična priporočila, temveč za natančno zasnovano rešitev, prilagojeno anatomiji, zdravstvenemu stanju in željam posameznika.

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da mora pacient najprej razumeti svoje stanje, šele nato pride odločitev.

Rezervirajte svoj prvi specialistično-diagnostični pregled! Vaš novi nasmeh se začne z natančno diagnostiko in jasno oblikovanim terapevtskim načrtom. Na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu boste prejeli celovito analizo stanja, 3D-diagnostiko ter individualizirani koncept terapije, prilagojen vaši anatomiji in potrebam. Rezervirajte termin na +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zakaj ni priporočljivo odlašati, ko izgubite zobe?

Po izgubi zob se čeljustna kost začne hitro topiti in spreminjati obliko obraza. Snemljive proteze tega procesa ne ustavijo, temveč ga pogosto pospešijo. Z vsakim letom odlašanja postanejo posegi bolj zahtevni, okrevanje daljše, stroški pa višji, zato je čas pri izgubi zob največji sovražnik, kar potrjujejo tudi zgodbe pacientov, ki so obžalovali, da so čakali predolgo. Ko pride do napredovale izgube kosti, je mogoče pomagati, a pot je zahtevnejša, zato je pravočasen pregled vedno najpametnejša odločitev.

Napredne rešitve tudi za najzahtevnejše primere V Ortoimplant DENTAL SPA je pacient vedno v središču. Pristop je popolnoma oseben, vsak načrt zdravljenja pa je unikaten. Za nekatere to pomeni klasični All-on-4, za druge naprednejše rešitve, kot so zigomatični, pterigoidni, transnazalni ali individualni subperiostalni implantati.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zobozdravstvo, ki preseže klasično ordinacijo

Del njihovega uspeha je tudi izkušnja, ki presega klasično zobozdravstvo. Protokol DENTAL SPA povezuje diagnostične postopke, zobozdravstvene terapije in wellness elemente, ki zmanjšujejo stres ter pospešujejo celjenje. Pacienti operacije pogosto prespijo v nadzorovani analgosedaciji, okrevanje pa poteka ob podpori limfne drenaže, ozonoterapije, intravenoznih infuzij in hiperbarične kisikove terapije. V posebnem Zuu Baru, prvem dentalnem loungeu v regiji, pacienti čakajo v mirnem okolju, kjer ni značilnih vonjev in zvokov zobozdravstva.

Ko rezultat ni le nasmeh, ampak nova različica sebe

Najmočnejši dokaz učinkovitosti in skrbnosti te klinike pa so zgodbe pacientov. Ljudje, ki so leta skrivali nasmeh, se izogibali družbi, se bali ugriza v hrano ali pa zaradi proteze niso več videli svojega obraza v ogledalu, po zdravljenju govorijo o tem, da so dobili nazaj sebe. "Končno jem brez strahu. Spet se nasmejem brez zadržkov," pripovedujejo. Rezultati niso le estetski – so čustveni, socialni in življenjski.

Dolgoročna skrb za vaš nasmeh Ortoimplant DENTAL SPA skrbi za pacienta ne konča s posegom. Pacienti so redno povabljeni na polletne ali letne kontrole, kjer spremljajo stanje implantatov in protetike ter skrbijo za dolgoročen uspeh terapije. Gre za življenjsko partnerstvo, ki temelji na zaupanju, strokovnosti in človeškosti. Naredite prvi korak in se prijavite na prvi pregled.