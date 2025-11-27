Andre Rieu ob razprodanem koncertu v Stožicah že napovedal naslednjega

Pred slovensko občinstvo se danes vrača nizozemski violinist Andre Rieu, ki je s svojim Orkestrom Johanna Straussa že nekajkrat navdušil poslušalce v Ljubljani. Koncert v dvorani Stožice je razprodal in ob tem napovedal, da jih bo v svet valčkov in zimzelenih melodij popeljal tudi prihodnje leto v tem času.

Nizozemski violinist, dirigent in producent Rieu je svetovno slavo dosegel z Orkestrom Johanna Straussa, ki ga je ustanovil leta 1987. Orkester, ki je sprva štel 12 članov, danes šteje med 60 in 75 glasbenikov ter velja za enega največjih zasebnih orkestrov na svetu.

Z njim že več desetletij potuje po svetu in izhajajoč iz Straussove tradicije valčkov to plesno glasbeno obliko približuje širšemu občinstvu. Poleg valčkov njegov koncertni program sestavljajo še filmska glasba, muzikal, opera in druge uspešnice.

Rieujeve turneje spadajo med najbolj dobičkonosne na svetu

Njegove turneje se uvrščajo med najbolj dobičkonosne na svetu, izdal je tudi več albumov.

Lani je Rieu prejel čilsko odlikovanje Pablo Neruda Order of Artistic and Cultural Merit za svoj prispevek k širjenju klasične glasbe po svetu, med njegovimi preteklimi priznanji pa so vitez reda nizozemskega leva, vitez reda umetnosti in književnosti v Franciji ter zlato častno odlikovanje za zasluge za Republiko Avstrijo.

Že večkrat nastopil v Ljubljani

Kralj valčka, kot so ga poimenovali, je s svojim orkestrom v Ljubljani nastopil že večkrat, prvič leta 2016.