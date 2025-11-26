Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sreda, 26. 11. 2025, 16.28

11 minut

Thompson zagrebškemu županu zaradi prepovedi koncerta zagrozil z radikalnimi potezami

Avtorji:
R. K., STA

Prvi decembrski koncert v Zagrebu je Thompson že razprodal in ga bo lahko tudi izvedel. Ko je njegova ekipa zaprosila za dodatni datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile.

Prvi decembrski koncert v Zagrebu je Thompson že razprodal in ga bo lahko tudi izvedel. Ko je njegova ekipa zaprosila za dodatni datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem se zaostruje spor med hrvaškim pevcem Markom Perkovićem Thompsonom in zagrebškim županom Tomislavom Tomaševićem zaradi prepovedi koncerta v Areni Zagreb. Pevec je v torek zagrozil z radikalnimi potezami, če mesto ne bo dovolilo koncerta, župan pa je danes sporočil, da vztraja pri svoji odločitvi.

Marko Perković Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za spornega. Prvi decembrski koncert v Zagrebu je že razprodal in ga bo lahko tudi izvedel. Ko je njegova ekipa zaprosila za dodatni datum, pa ga zagrebške mestne oblasti niso odobrile. Obenem so z odlokom prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih na prostorih v lasti mesta, kar vključuje pozdrav Za dom spremni, ki je tudi del ene od Thompsonovih pesmi.

Thompson župana pozval, naj ga spoštuje

Thompson je v torek zvečer v videosporočilu povedal, da je župan odločitev o prepovedi koncerta sprejel "v maniri šerifa z Divjega zahoda". Izjavil je, da gre za napad na pravni red Hrvaške, in župana pozval, naj ga spoštuje, rekoč, da bodo v nasprotnem primeru sledile veliko radikalnejše poteze, ki mu ne bodo všeč.

Zahtevo mestu, da dopusti koncert v Areni Zagreb, je danes na posebni novinarski konferenci ponovila tudi njegova ekipa.

Sporočili so, da bo Thompson uporabil vsa pravna sredstva, da zaščiti svoje interese in pesem. Tomaševića so obtožili, da se do Thompsona vede nasilniško, odvetnik Tomislav Zorić pa je ocenil, da župan tudi nima pristojnosti, da bi upraviteljem javnih ustanov naročil zavrnitev koncertov.

Župan vztraja pri svoji odločitvi

Župan je danes v oddaji Hrvaškega radia Zagrebi po Zagrebu sporočil, da mesto ostaja pri svoji odločitvi. "Če menite, da je nekaj protipravno ali da je bila kršena neka pravica, potem uporabite pravna sredstva in pojdite na sodišče," je povedal.

Nevladne organizacije na Hrvaškem so v preteklih mesecih že opozarjale na porast nestrpnosti v državi, k čemur da prispeva odpiranje javnega prostora za izključevanje in sovraštvo. Kot primer so tedaj navedli tudi velika poletna koncerta Thompsona v Zagrebu in Sinju, kjer so obiskovalci glasno vzklikali ustaški pozdrav.

Novice Dokler ne prepovejo ustaških pozdravov, Zagreb brez novih koncertov Thompsona
