Skupina Joker Out, ki bo 20. junija ob 10. obletnici skupine na Kardeljevi ploščadi priredila svoj največji samostojni koncert, poimenovan Karneval, z javnim natečajem išče predskupino. Izbrani izvajalec bo lahko večtisočglavo množico razgrel pred nastopom Joker Out.

Za predskupino se lahko prijavijo tako glasbene skupine kot posamezni izvajalci, starejši od 18 let.

Skladba udeležencev mora biti vsaj 80 odstotkov v slovenskem jeziku

Vsak izmed sodelujočih v izboru lahko odda en avdioposnetek lastne, še neobjavljene avtorske skladbe, pri čemer mora biti besedilo v vsaj 80 odstotkih v slovenskem jeziku. Priredbe ali predelave niso dovoljene, posnetek ne sme vsebovati izvedb drugih izvajalcev in ne sme biti ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je zapisano v pravilih sodelovanja na natečaju.

Skladba, s katero se bodo izvajalci prijavili na natečaj, do objave finalnega izbora 15. aprila 2026 ne sme biti javno objavljena ali kakorkoli dostopna javnosti. Prijave bodo zbirali od 2. marca do 30. marca do 23.59 na spletnem obrazcu na posebni podstrani Karneval, ki je objavljena na strani rtvslo.si. Prijava bo morala vključevati avdioposnetek, izpolnjen obrazec in izjavo imetnikovih pravic.

Kako bo potekal izbor?

Izbor končnega izvajalca oz. predskupine bo potekal v več fazah. Najprej bo v začetku aprila strokovna komisija (člani Joker Out in predstavniki glasbenega uredništva Vala 202) pregledala prijave in izbrala do deset finalistov. Sledilo bo javno glasovanje (to bo potekalo od 15. aprila do 13. maja) v spletni anketi na rtvslo.si in z merjenjem odzivov na družbenih omrežjih Vala 202 ter glasovanjem uredništva Vala 202.

Superfinalista bodo 13. maja razglasili v živo v etru Vala 202 in na podstrani Karnevala. Ta se bosta javnosti predstavila v velikem finalu z minikoncertom, ki bo 20. maja. Glavnega zmagovalca izmed velikih finalistov bodo izbrali člani skupine Joker Out.

Zmagovalca bodo izbrali člani Joker Out

Glavna nagrada za zmagovalca, ki ga bodo 20. maja izbrali člani skupine Joker Out, bo do 30-minutni nastop na glavnem odru Karnevala. Kot je že znano, bo s skupino Joker Out kot posebni gost nastopil tudi nekdanji evrovizijski predstavnik Finske Käärijä. Medtem so iz skupine sporočili, da so za dogodek že prodali deset tisoč oziroma polovico vseh vstopnic.

