Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
4. 11. 2025,
14.36

Torek, 4. 11. 2025, 14.36

Dokler ne prepovejo ustaških pozdravov, Zagreb brez novih koncertov Thompsona

Marko Perković Thompson | "Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, se ne bomo dogovarjali za nove koncerte, ne Thompsona ne kogarkoli drugega. Pričakujem, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj tednih," je pojasnil zagrebški župan Tomašević.

"Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, se ne bomo dogovarjali za nove koncerte, ne Thompsona ne kogarkoli drugega. Pričakujem, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj tednih," je pojasnil zagrebški župan Tomašević.

Kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković - Thompson bo v okviru dvoranske turneje konec decembra nastopil tudi v Areni Zagreb. Koncert je že razprodan, zato je Thompsonova ekipa zaprosila še za en datum, ki pa ga zagrebške mestne oblasti ne bodo odobrile, dokler v Areni in drugih mestnih prostorih ne bodo prepovedali uporabe ustaškega pozdrava.

"Zaradi izjemno hitre razprodaje vstopnic za koncert Marka Perkovića - Thompsona 27. decembra in velikega zanimanja številnih Zagrebčanov, ki si jim vstopnic ni uspelo zagotoviti, je Thompsonova ekipa uradno zaprosila za dodaten termin v Areni Zagreb, in sicer 28. decembra," je v ponedeljek sporočila ekipa pevca na družbenih omrežjih.

Zahtevo Thomsonove ekipe je na današnji novinarski konferenci komentiral zagrebški župan Tomislav Tomašević.

Novih koncertnih dogovorov občina ne bo sklepala

Kot je pojasnil, koncert 27. decembra bo, saj so že sklenili pogodbo za ta datum. Novih koncertnih dogovorov pa po njegovih besedah ne bodo sklepali, dokler se ne spremenijo pogoji poslovanja javnega podjetja v lasti mesta Zagrebački holding. Ti bodo med drugim vsebovali prepoved uporabe protiustavnega ustaškega pozdrava na koncertih v Areni, pa tudi v drugih mestnih prostorih.

Zahtevo Thomsonove ekipe je na današnji novinarski konferenci komentiral zagrebški župan Tomislav Tomašević.

"Dokler ta pravila ne bodo sprejeta, se ne bomo dogovarjali za nove koncerte, ne Thompsona ne kogarkoli drugega. Pričakujem, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj tednih," je povedal Tomašević.

Vstopnice za Thompsonove koncerte takoj razprodane

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na koncertu na zagrebškem hipodromu v začetku julija je izvedel tudi pesem Bojna Čavoglave in skupaj z množico vzkliknil ustaški pozdrav, s katerim se pesem začne.

Konec meseca bo začel dvoransko turnejo po Hrvaški, v sklopu katere bo poleg Zagreba obiskal Varaždin, Osijek in Zadar. Vstopnice za koncerte so bile takoj razprodane, zato je dodal nove datume.

