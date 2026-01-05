Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
10.54

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Gallusova dvorana Cankarjevega doma glasba Cankarjev dom koncert Oče Vlado Kreslin

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 10.54

46 minut

Očeta Vlada Kreslina letos ni bilo na njegovih koncertih, njegov sin ganil z objavo posnetka

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Vlado Kreslin | Glasbenik Vlado Kreslin je oboževalce in poslušalce ganil z objavo posnetka svojega očeta Milana, ki je ob spremljavi kitare tudi zapel. | Foto Ana Kovač

Glasbenik Vlado Kreslin je oboževalce in poslušalce ganil z objavo posnetka svojega očeta Milana, ki je ob spremljavi kitare tudi zapel.

Foto: Ana Kovač

Vlado Kreslin je decembra že 34. leto gostoval v Cankarjevem domu, kjer so se mu v treh zaporednih večerih na odru pridružili Mali bogovi in Beltinška banda. Tokrat pa je na odru manjkal njegov oče Milan, ki pa je publiko na koncertih vseeno pozdravil prek videoposnetka, ki ga je Vlado nedavno delil tudi na svojih družbenih omrežjih.

Vlado Kreslin je že tradicionalno decembra v treh zaporednih večerih stopil na oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma. Razprodani koncerti so potekali od 17. do 19. decembra, tudi letos pa so se mu pridružili Mali bogovi in Beltinška banda. Na odru pa letos ni bilo Vladovega očeta Milana, ki bo 1. februarja dopolnil že 98 let, a se je ta vendarle prek posnetka javil publiki na koncertih in jim zaigral pesem ter zaželel srečo v novem letu.

Vlado Kreslin delil posnetek svojega očeta Milana

Posnetek, ki so ga predvajali na koncertih, je zdaj na svojih družbenih omrežjih delil tudi Vlado Kreslin, pod njim pa so se zvrstili številni komentarji navdušenih oboževalcev, ki so Vladovemu očetu zaželeli veliko zdravja in obenem zapisali, da so bili ob ogledu ganjeni. "Dovolite, da tudi jaz sodelujem," je na posnetku povedal Milan Kreslin, preden je ob kitari zapel eno izmed pesmi ter pozdravil vse gledalce: "Želim vam prijetne praznike ter srečno in zadovoljno novo leto 2026" je še dodal Kreslin starejši.

Tudi Milan je glasbenik tako kot njegov sin Vlado, med drugim je sodeloval v več glasbenih zasedbah, kot je Beltinška banda. Leta 2018 je pri 90. letih izdal svoj prvi album imenovan Milan Kreslin in ob njegovem izidu postal najstarejši avtor samostojnega albuma v Sloveniji.

Kreslin Gallusovo dvorano neprekinjeno polni že od leta 2002

Kot so v CD pojasnili za STA, je Kreslin prvič trikrat napolnil Gallusovo dvorano že leta 1995, neprekinjeno pa od leta 2002 naprej. Tudi vsi trije njegovi decembrski koncerti so bili razprodani že konec novembra.

Na Kreslinovanju morajo gostje slišati klasike

Malo so pobrskali po svojih arhivih in v program koncerta, ki so ga poimenovali Kreslinovanje, uvrstili tudi skladbe, ki jih že dolgo niso izvajali, je za STA povedal Kreslin in dodal: "Ene stvari morajo biti. Tista črna kitara mora biti, Od višine se zvrti mora biti. Klasike morajo biti, potem pa igramo komade, ki jih nismo že 20 let," je še povedal glasbenik. Gostje na njegovih koncertih so bili vokalni trio iz Zimbabveja Insingizi, ki goji južnoafriško a cappella zvrst mbube in isicathamiya in ki je s Kreslinom pred leti posnel skladbo Danes sem v molu. Kot je povedal Kreslin, je z glasbeniki, ki sicer živijo na Dunaju in nastopajo z njegovim prijateljem Hansom Theessinkom, že večkrat nastopil.

Dan D, skupina
Trendi Skupina Dan D bo nastopila še zadnjič
Marko Perković Thompson
Trendi Spor se nadaljuje: Thompson ovadil zagrebškega župana, ta ne popušča
Jan Plestenjak
Trendi Pomenljive besede, ki jih je Tadeja namenila svojemu možu Janu Plestenjaku
Gallusova dvorana Cankarjevega doma glasba Cankarjev dom koncert Oče Vlado Kreslin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.