Invazija Slovencev v Bischofshofen, Domen Prevc želi uživati kot otrok

Ob 16.30 se bo v Bischofshofnu začelo še zadnje dejanje 74. novoletne turneje. V Avstrijo se je odpravilo veliko ljubiteljev smučarskih skokov iz Slovenije, ki nočejo zamuditi zgodovinskega trenutka, saj obstaja ogromna možnost, da bo zlati orel končal v rokah Domna Prevca. Slovenski as ima pred zadnjo tekmo več kot 41 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Avstrijcem Janom Hörlom. V prvi seriji na izpadanje se bo pomeril s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom.

Bischofshofen, tekma (poskusna serija):

"Domenator", kot po številnih uspehih v svetovnem pokalu kličejo Domna Prevca, si je po treh od štirih postojank novoletne turneje (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) v boju za prestižnega zlatega orla pred zadnjim dejanjem nabral več kot 41 točk prednosti pred zasledovalci. Najbolj sta se mu približala Avstrijca. Jan Hörl za vodilnim na turneji in v svetovnem pokalu zaostaja za 41,4 točke, Stephan Embacher pa še za 0,3 točke več. Avstrijska skakalca bi morala tako nadoknaditi skoraj 24 metrov, da bi ujela Prevca. V ta čudež ne verjamejo več niti v avstrijskem taboru.

Tekmovalni pari na tekmi:

Which K.O. duel will be the most thrilling? 🔥#fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/qZzedAIScC — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) January 5, 2026

Kdo so tekmeci Slovencev na tekmi? Rok Oblak se bo pomeril z Nemcem Andreasom Wellingerjem, Anže Lanišek se bo pomeril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, Rok Masle se bo pomeril z Japoncem Rjojujem Kobajašijem, Domen Prevc pa s Kanadčanom Mackenziejem Boys-Clowesom.

Prevc v zadnjih tednih skače tako zanesljivo, da mu prva zmaga na novoletni turneji skorajda ne more več uiti iz rok. Na zadnjih devetih tekmah svetovnega pokala je svetovni rekorder v smučarskih poletih slavil sedem zmag in dvakrat končal na drugem mestu.

Na zadnji postojanki na Bergislu je po slabem nastopu v kvalifikacijah, ko mu je močan veter v hrbet preprečil, da bi se uvrstil višje od 30. mesta, hitro spet našel svoj ritem. Na koncu je svetovnega prvaka za le 0,5 točke premagal Japonec Ren Nikaido. "Bil sem malo živčen," je priznal Prevc.

Šestindvajsetletnik je tako zgrešil grand slam na turnirju štirih skakalnic, ki so ga doslej osvojili le Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poljak Kamil Stoch (2017/18) in Japonec Ryoyu Kobayashi (2018/19).

Bo padel slovenski rekord?

Zlati orel je nazadnje pristal v slovenskih rokah pred desetimi leti. Foto: Guliverimage Prevc bo tako lahko zlatega orla vrnil v družino natanko deset let po zmagi svojega brata Petra Prevca, ki je ta čas vodja razvoja opreme za slovensko ekipo. Poleg njega je zlatega orla od Slovencev osvojil le še Primož Peterka v sezoni 1996/97.

Domen se lahko vpiše v zgodovino kot tretji Slovenec z zlatim orlom, pri čemer pa se mu ponuja priložnost, da se lahko pri tem pohvali z največjo prednostjo. Peterka je v seštevku turneje 1996/97 drugouvrščenega Andreasa Goldbergerja prehitel za skoraj 30 točk, podobno velja za Petra Prevca, ki je v sezoni 2015/16 za slabih 30 točk prehitel Severina Freunda.

"Sprostiti se in se lotiti nastopa kot otrok"

Dejstvo, da skakalnica Paula-Ausserleitnerja na zadnji postaji izjemno ustreza slogu letenja Domna Prevca, še dodatno govori v prid rumeni majici. "Samo uživati moram, se sprostiti in se lotiti nastopa kot otrok," je Prevc izjavil pred finalno tekmo turneje.

Enjoy it like the little Domen would enjoy!#fisskijumping #4hillstournament pic.twitter.com/kHi0juqpeg — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) January 6, 2026

Prevc bo današnjo zadnjo tekmo novoletne turneje začel z najboljšim izhodiščem iz ponedeljkovih kvalifikacij. Prevc je slavil s 6,2 točke pred Embacherjem, na tekmo so se uvrstili še trije Slovenci, Anže Lanišek, Rok Oblak in Rok Masle, neuspešen je bil le Žak Mogel.

Za čustven dvoboj bosta poskrbela izkušena Poljaka Dawid Kubacki in Kamil Stoch, za katerega bo to zadnje dejanje v karieri na novoletni turnerji, med seboj pa se bosta udarila tudi dokazana velikana Johann Andre Forfang in Stefan Kraft.