Potem ko so se lansko leto po burnem javnem obračunu razšle poti dueta Maraaya in njune nekdanje varovanke Nike Zorjan, je v začetku letošnjega leta po nekaterih medijih zaokrožila neuradna novica, da Raayevo produkcijo zapušča še en član njegove ekipe, in sicer pevec Rok Piletič, ki je nekoč z bratom Anejem tvoril duet BQL. Za odgovore smo se obrnili na Raaya in Roka Piletiča, ki sta nam zaupala, kaj se je v njihovem sodelovanju spremenilo.

Glasbeni producent in član dueta Maraaya Aleš Vovk - Raay, ki je ustvaril tudi glasbeni duet BQL, v katerem je nekoč z bratom Anejem prepeval Rok Piletič, nam je odgovoril, da navedbe, da njegovo ekipo zapušča pevec Rok Piletič, ne držijo.

Raay: Korektno se je iztekla ekskluzivna pogodba o zastopanju

"Z Rokom Piletičem se je korektno iztekla ekskluzivna pogodba o zastopanju. Med nami ostajajo prijateljski odnosi, trenutno skupaj pripravljava tudi eno od skladb za njegov prihajajoči album," je za Siol.net povedal Raay. Raayeve besede je z odzivom za Siol potrdil tudi pevec Rok Piletič, ki je pojasnil, da se je ekskluzivna pogodba o sodelovanju s 1. januarjem res iztekla, a da "ohranjamo pozitivne zasebne in poslovne odnose". Prav tako je dodal, da z Raayem skupaj pripravljata njegov novi singel, ki bo predstavljen tudi na Rokovem prvem samostojnem albumu.

Raay je za Siol.net prav tako zavrnil navedbe, da naj bi Raayevo produkcijo zapustil tudi snemalec. "Trditev, da bi snemalec zapuščal našo produkcijo, ne drži. Ekipo smo v zadnjem obdobju celo dodatno okrepili, tako na kreativnem kot produkcijskem nivoju," je še odgovoril Raay in dodal, da se v prihodnosti obeta celo kakšno novo ime, a da bo več informacij razkril kasneje.

Lansko leto zaznamoval javni spor med Maraayo in nekdanjo varovanko Niko Zorjan

Spomnimo, da je lansko leto maja potekal javni spor med duetom Maraaya in njuno nekdanjo varovanko Niko Zorjan. Že dobra dva tedna po medijsko odmevnem sporu med pevko in produkcijskim podjetjem zakoncev Vovk sta ga obe strani zgladili z zunajsodno poravnavno.

"Seveda se pri vsakem poslovnem sodelovanju zgodijo trenutki nezadovoljstva ali različnih pogledov," je dobra dva meseca po koncu javnega spora avgusta v reviji Obrazi dejal Raay, ki je takrat poudaril, da bi se te stvari morale reševati med vpletenimi, "ne pa pred očmi celotne države".