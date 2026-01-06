Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
6. 1. 2026,
14.31

14 minut

Torek, 6. 1. 2026, 14.31

Anamaria Goltes s sledilci delila, kako z majhnima hčerkama preživlja zimske dni

A. P. K.

Anamaria Goltes je mama dveh hčerk, starejše Gabriele in novorojenke Olivie.

Anamaria Goltes je mama dveh hčerk, starejše Gabriele in novorojenke Olivie.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Anamaria Goltes, ki se je lani decembra s košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem razveselila rojstva druge hčerke, je sledilcem razkrila, kako preživlja prve dni novega leta, ko se je narava odela v snežno belino.

28-letna Anamaria Goltes, ki se je pred slabim mesecem z zaročencem Luko Dončićem razveselila prihoda druge hčerke Olivie, prve dni novega leta, ko je pokrajino pobelil sneg, preživlja v Sloveniji. Goltes s hčerkama, dvoletno prvorojenko Gabrielo in dojenčico Olivio, dneve preživlja v zavetju doma, od koder je delila nekaj utrinkov svojega vsakdana in s sledilci delila tudi, kako poteka življenje z dvema majhnima otrokoma.

V eni izmed zgodb na Instagramu je Goltes tako zapisala: "Dobiti šest ur prekinjenega spanca z dvema majhnima otrokoma, ki se veliko zbujata in dojita, feels like a win (zveni kot zmaga, op. a.)." Ob zapisu je fotografirala skodelico kave ter dodala emotikone, ki nakazujejo, da bo usklajevanje in skrb za dve majhni deklici vendarle uspešno izpeljala.

Anamaria Goltes ne skriva, da sta usklajevanje in skrb za dve majhni deklici zahtevno opravilo. | Foto: Instagram/Anamaria Goltes Anamaria Goltes ne skriva, da sta usklajevanje in skrb za dve majhni deklici zahtevno opravilo. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Goltes je delila tudi nekatere druge trenutke, ki kažejo, kako dneve preživlja s hčerkama. Objavila je fotografijo dveh majhnih snežakov, ki so ju postavili na zunanjih stopnicah, ter razkrila tudi, da si je s hčerkama že večkrat ogledala oddajo Silvestrski pozdrav, ki jo je nacionalna televizija za silvestrovo predvajala na prvem programu. "Poslušamo že 258.," je ob posnetku televizije zapisala Goltes.

V eni izmed deljenih fotografij se je Goltes navduševala tudi nad sneženjem, ki je zajelo praktično vso Slovenijo in je trenutno najmočnejše prav v notranjosti naše države.

Anamaria Goltes | Foto: Instagram/Anamaria Goltes Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Mlada družinica je postavila tudi dva majhna snežaka. | Foto: Instagram/Anamaria Goltes Mlada družinica je postavila tudi dva majhna snežaka. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Anamaria Goltes je očitno navdušena nad pokrajino, ki jo je v zadnjih dneh pobelil sneg. | Foto: Instagram/Anamaria Goltes Anamaria Goltes je očitno navdušena nad pokrajino, ki jo je v zadnjih dneh pobelil sneg. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

