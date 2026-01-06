V ponedeljek je sneg pobelil večji del Slovenije in tudi danes bo v notranjosti države občasno snežilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Do večera lahko na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini zapade od 20 do 30 centimetrov suhega snega, poroča Meteoinfo. Na Primorskem bo pihala močna burja, zato je Arso za ta del države izdal oranžno opozorilo. Mrzlo bo, vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem. Na terenu so že plužne in posipne skupine. Pri prometnoinformacijskem centru voznikom sporočajo, naj jih ne prehitevajo.

V prvi delovni teden v tem letu smo vstopili z zimskim vremenom in verjetno je pred nami eden od vrhuncev letošnje zime, pravijo na Arsu. Danes se bo sneženje okrepilo v notranjosti države, najmanj verjetne pa bodo padavine v zahodni in severni Sloveniji.

Meteoinfo poroča, da lahko do večera na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini zapade od 20 do 30 centimetrov suhega snega, v višjih legah skrajnega jugovzhoda države pa lokalno tudi okoli pol metra.

Temperature bodo nizke, od –7 stopinj Celzija zjutraj do največ ene stopinje nad ničlo čez dan. Kakšno stopinjo več bodo namerili na Primorskem, kjer se bo popoldne okrepila burja.





Foto: Arso Od torka opoldne do srede opoldne je Arso za Primorsko zaradi močne burje izdal oranžno opozorilo. Sunki vetra na izpostavljenih legah lahko dosežejo hitrost okoli sto kilometrov na uro. V notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo burja prenašala sneg in gradila zamete.

Okoli 9. ure zvišali opozorilo zaradi močne burje

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino so opozorilo zaradi burje zvišali na drugo stopnjo, in sicer je promet zdaj prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto–Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Vinica in Babno Polje.

Po podatkih agencije za okolje (Arso) je v zadnjih 12 urah največ novega snega zapadlo na Slavniku, in sicer deset centimetrov, skupno ga je tam dobrih 20 centimetrov. Na letališču Cerklje ob Krki in v Črnomlju ga je zapadlo šest centimetrov, v Ljubljani in Celju pet, drugod pa manj. Na najvišji meteorološki postaji pri nas, na Kredarici, je v zadnjih 12 urah zapadel centimeter novega snega, skupno pa višina snežne odeje tam meri 110 centimetrov, kažejo podatki za danes ob 7. uri.

Foto: Arso

Cesta R2-409, Postojna–Razdrto, križišče Razdrto–priključek AC Foto: DARS

Dobro jutro, danes bo v večjem delu Slovenje rahlo snežilo, na Primorskem bo pihala močna burja. Jutri bo večinoma suho, burja bo slabela. pic.twitter.com/nr7J66a8av — ARSO vreme (@meteoSI) January 6, 2026

Do konca tedna temperature pod lediščem

V sredo bo sprva oblačno in večinoma suho, čez dan se bo predvsem na Primorskem delno razjasnilo. Tam bo dopoldne pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela.

Četrtkovo jutro bo mrzlo. Ker bo velik del Slovenije prekrivala snežna odeja, bo jutranja temperatura marsikje blizu –10, v mraziščih tudi okoli –20 stopinj Celzija.

V petek se bo od zahoda pooblačilo, predvsem na zahodu in jugu Slovenije se bodo pojavljale manjše padavine. Nekoliko topleje bo, napovedujejo na Arsu.