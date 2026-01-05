Zjutraj je ponekod že začel naletavati sneg, po napovedih vremenoslovcev se bo čez dan sneženje postopno razširilo nad večji del države. Suho naj bi ostalo le v severozahodnih krajih, dnevne temperature pa se bodo gibale od -4 do 0, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 5 stopinj Celzija.

Fotogalerija 1 / 16 / 16

Ponekod se sneg že oprijema cestišč, zato se ne odpravljajte na pot brez ustrezne zimske opreme, voznikom svetujejo pri prometnoinformacijskem centru.

Foto: DARS

Foto: DARS

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno. Danes bo rahlo snežilo v večjem delu države, jutri pa predvsem na jugovzhodu. pic.twitter.com/4M1hqI6Idp — ARSO vreme (@meteoSI) January 5, 2026

Kot je za Radio Slovenija povedal Andrej Velkavrh z Arsa, bo danes največ padavin zapadlo v južni in jugovzhodni Sloveniji, na Dolenjskem, v Posavju, na Kočevskem in Notranjskem. Na teh območjih bo do večera zapadlo od 10 do 15 centimetrov snega.

Po napovedih agencije za okolje bodo ponoči rahle padavine ponehale, le na skrajnem jugovzhodu bo naletaval sneg.

Sneženje tudi v torek, hladno bo

Tako kot v ponedeljek bo tudi v torek oblačno vreme, ponekod v notranjosti bo občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Čez dan se bo nekoliko okrepila burja na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 2, najvišje dnevne v notranjosti okoli -1, na Primorskem pa od 2 do 5 stopinj Celzija.

V sredo bo oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala burja.

V noči na četrtek se bo zjasnilo, burja na Primorskem bo večinoma ponehala. Jutro bo mrzlo. Čez dan bo precej jasno.