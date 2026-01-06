Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
6. 1. 2026,
17.49

Osveženo pred

10 minut

Torek, 6. 1. 2026, 17.49

10 minut

ZN: ZDA z operacijo v Venezueli spodkopale mednarodno pravo, kritični tudi v mirovnem združenju

Avtorji:
K. M., STA

Venezuela, protesti | Opozorili so, da so ameriške želje po menjavi oblasti v Venezueli dolgoletni načrt in del neprekinjene prakse njene zunanje politike. | Foto Reuters

Opozorili so, da so ameriške želje po menjavi oblasti v Venezueli dolgoletni načrt in del neprekinjene prakse njene zunanje politike.

Foto: Reuters

Ameriški napad v Venezueli in zajetje njenega predsednika Nicolasa Madura pomeni jasno "spodkopavanje temeljnih načel mednarodnega prava", so danes opozorili Združeni narodi. Poudarili so, da morajo o prihodnosti države odločati Venezuelci ob polnem spoštovanju njihovih človekovih pravic, vključno s pravico do samoodločbe in suverenostjo nad viri.

"Države ne smejo groziti z uporabo sile niti je uporabiti proti ozemeljski celovitosti ali politični neodvisnosti katerekoli države," je v Ženevi poudarila tiskovna predstavnica visokega komisariata ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani.

Mednarodno skupnost pozvali, naj se združi 

To pa se je zgodilo v Venezueli, je dejala in mednarodno skupnost pozvala, naj se združi in z enim glasom "jasno poudari, da je to dejanje v nasprotju z mednarodnim pravom, ki so ga vzpostavile države članice", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spomnila je, da so ZDA posredovanje v Venezueli upravičile s kršitvami človekovih pravic tamkajšnjih oblasti in izpostavila, da odgovornosti za tovrstne kršitve "ni mogoče doseči z enostranskim vojaškim posredovanjem, ki krši mednarodno pravo".

Visoki komisariat ZN za človekove pravice že več kot desetletje redno opozarja na nenehno poslabšanje razmer v Venezueli, je dodala in poudarila, da jih skrbi, da bodo "sedanja nestabilnost in povečana militarizacija države, ki sta posledica ameriškega posredovanja, še poslabšale razmere v Venezueli".

Zaenkrat niso opazili novih množičnih premikov iz Venezuele 

"Prihodnost Venezuele mora v celoti določiti venezuelski narod sam ob polnem spoštovanju njegovih človekovih pravic, vključno s pravico do samoodločbe in suverenosti nad svojim življenjem in viri", je poudarila v izjavi, ki jo je visoki komisariat objavil na družbenem omrežju X.

Visoki komisariat ZN za begunce pa je sporočil, da od ameriškega posredovanja v soboto zaenkrat še niso opazili znakov novih množičnih premikov iz Venezuele. Dodali so, da so agencije ZN, če bo potrebno, pripravljene podpreti nujne reševalne ukrepe in zaščititi razseljene osebe.

Mirovno združenje kritično do posredovanja ZDA v Venezueli

Mirovno združenje Ne v mojem imenu! pa je danes predsednici republike Nataši Pirc Musar, vladi, zunanjemu ministrstvu in državnemu zboru poslalo pismo, v katerem je posredovanje ZDA v Venezueli označilo za protipravno dejanje, ki ogroža mednarodni pravni red. Podpisniki med drugim zahtevajo zamrznitev diplomatskih odnosov z ZDA, tudi na ravni EU.

Združenje, ki se zavzema za mir, pravičnost in nenasilje, je v pismu, ki naj bi ga v nekaj urah podpisalo prek 150 ljudi, opozorilo na "samovoljen, protipraven" vojaški poseg ZDA v Venezueli ter "ugrabitev" njenega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge Cilie Flores.

Navedli so pričakovanja, da se zaradi podrejenosti EU takšnemu ravnanju ter nesorazmernega in ogrožajočega vpliva Nata nanjo začnejo izvajati koraki za izstop Slovenije iz zavezništva oziroma prizadevanja za status nevtralne države.

"To, kar se je zgodilo, je zelo nevarno za ves svet"

Opozorili so, da so ameriške želje po menjavi oblasti v Venezueli dolgoletni načrt in del neprekinjene prakse njene zunanje politike. Kritični so tudi do evropskih držav, ki da podpirajo zajetje Madura.

"To, kar se je zgodilo, je zelo nevarno za ves svet, tudi za nas in našo državo, in zahteva odločno ukrepanje," piše na pismu, katerega podpisniki zahtevajo zamrznitev diplomatskih odnosov z ZDA, tudi na ravni EU. Obenem opozarjajo, da bi bila lahko ena od naslednjih tarč ameriške prisvojitve Grenlandija.

Glede Združenih narodov predlagajo oster protest Slovenije zaradi ameriških sankcij proti sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, med katerimi je tudi slovenska sodnica Beti Hohler, na ravni EU pa od Slovenije zahtevajo ostro obsodbo kršitev mednarodnega prava in sprožitev razprave o smiselnosti skupne zunanje politike.

