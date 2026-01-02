Vremenska slika nad Slovenijo ostaja spremenljiva. Danes in jutri bo na severu države več sončnih obdobij, drugod pa bo prevladovala oblačnost. Občasno so možne rahle padavine, v prihodnjih dneh pa se bo meja sneženja postopno spuščala. Konec tedna bo ponekod rahlo snežilo, na Primorskem se bo okrepila burja.

Danes bo sprva oblačno, z občasnimi rahlimi padavinami. Te bodo popoldne večinoma ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Po nižinah bo večinoma deževalo, meja sneženja pa se bo postopno dvigovala. Popoldne se bo predvsem na severu delno zjasnilo, jugozahodni veter bo oslabel, napoveduje Arso (agencija za okolje).

Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 1 stopinje.

Jutri: hladnejše jutro, ponekod burja

Jutri bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo občasno še možne rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Na Primorskem bo ponekod zapihala šibka burja.

Jutranje temperature bodo od –2 do 3 stopinje, v zatišnih legah na severu tudi do –8 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4 stopinje, na Primorskem okoli 10 stopinj.

Obeti: konec tedna rahlo sneženje, nato mrzel začetek tedna

V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo predvsem v južnih in ponekod v vzhodnih krajih rahlo snežilo. Čez dan se bo od severozahoda postopno jasnilo, burja na Primorskem pa se bo nekoliko okrepila.

V ponedeljek bo oblačnost znova naraščala, predvsem na jugovzhodu lahko še občasno rahlo sneži. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Mrzlo bo, saj bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije večinoma ostale pod lediščem.

Vremenska slika

Nad severovzhodnim delom Evrope je obsežno in globoko ciklonsko območje, oslabljena vremenska fronta pa se zadržuje nad severnim Balkanom. V višinah k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak, kar povzroča nestanovitne razmere.

Vreme v soseščini

Danes bo v krajih severno in vzhodno od Slovenije delno jasno, drugod precej oblačno. Predvsem na območju Kvarnerja bo občasno rahlo deževalo. Sprva bo ponekod še pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne oslabel.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo marsikje prehodno delno zjasnilo. Najkasneje v notranjosti Hrvaške bodo zjutraj in dopoldne še nastajale rahle padavine.