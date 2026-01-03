Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
3. 1. 2026,
Vremenska napoved: do torka bo sneg pobelil tudi nižine

Ljubljana sneg | Na Agenciji RS za okolje za torek napovedujejo novo pošiljko snega - tokrat bo po napovedih v večjem delu Slovenije snežilo do nižin. | Foto Branka Grbin

Na Agenciji RS za okolje za torek napovedujejo novo pošiljko snega - tokrat bo po napovedih v večjem delu Slovenije snežilo do nižin.

Foto: Branka Grbin

Vremenoslovci napovedujejo zmerno do pretežno oblačno soboto, z več jasnine na zahodu in severu Slovenije. Zjutraj bodo rahle padavine na jugovzhodu postopno ponehale. Ponekod bo snežilo do nižin. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Proti večeru se bo od jugovzhoda spet začelo oblačiti. Ponoči bo v notranjosti Slovenije od juga začelo snežiti. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -8 °C, kar pomeni, da se bo zapadel sneg obdržal.

Čez dan bo v nedeljo sneženje dopoldne večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnik krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: v torek v večjem delu Slovenije sneg do nižin

A že v ponedeljek bo naše kraje dosegel spet bolj vlažen zrak, ki bo predvsem na jugovzhodu občasno še prinesel rahlo sneženje. Burja na Primorskem bo prehodno nekoliko oslabela.

Na Agenciji RS za okolje za torek napovedujejo novo pošiljko snega - tokrat bo po napovedih v večjem delu Slovenije snežilo do nižin. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila.

Vreme v soseščini

Danes bo pri naših sosedih sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo marsikje prehodno delno zjasnilo, najkasneje v notranjosti Hrvaške, kjer bodo zjutraj in dopoldne še nastajale rahle padavine. V Kvarnerju bo zapihala šibka burja.

Jutri bodo v krajih južno od nas rahle padavine. V notranjosti Hrvaške bo snežilo do nižin. Čez dan bodo padavine slabele in popoldne ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Vzdolž Jadrana se bo krepila burja.

