Snežno neurje, Skandinavija | Več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem še vedno ostaja brez oskrbe z električno energijo. | Foto Reuters

Več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem še vedno ostaja brez oskrbe z električno energijo.

Foto: Reuters

Velik del Skandinavije je v soboto zvečer in ponoči prizadelo neurje z obilnimi snežnimi padavinami. Na Švedskem so zabeležili tri smrtne žrtve, več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem pa je ostalo brez oskrbe z električno energijo.

Neurje, ki so ga Švedi poimenovali Johannes, je v soboto zvečer zajelo velik del Norveške in Švedske ter zahodni del Finske. Veter je podiral drevesa, prihajalo je do motenj v prometu in obsežnih izpadov elektrike, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Na starejšega moška padlo drevo

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je v vseh treh državah prišlo tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. | Foto: Reuters Zaradi neugodnih vremenskih razmer je v vseh treh državah prišlo tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Foto: Reuters Na Švedskem so zabeležili tudi tri smrtne žrtve. Policija je danes sporočila, da je v soboto v Hoforsu v osrednjem delu države umrl starejši moški, na katerega je padlo drevo, ko je delal v gozdu. Kasneje je v bolnišnici umrl zaradi poškodb. Že pred tem so v soboto zvečer poročali o smrti dveh moških, pri obeh naj bi bil vzrok smrti prav tako padlo drevo.

Več deset tisoč gospodinjstev na Švedskem, Norveškem in Finskem še vedno ostaja brez oskrbe z električno energijo.

Na Finskem je brez elektrike ostalo več kot 80 tisoč odjemalcev, motnje pa so danes postopoma odpravili, medtem ko so se razmere nekoliko izboljšale. Kljub temu je bilo opoldne po lokalnem času brez elektrike še več deset tisoč domov, navaja AFP. Tudi na Švedskem je brez elektrike ostalo 40 tisoč odjemalcev, na Norveškem pa še približno 30 tisoč, najhuje je bilo v regiji Nordland na severu države. Energetska podjetja so opozorila, da lahko popravila trajajo tudi več dni.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je v vseh treh državah prišlo tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu, odpovedanih je bilo več poletov. Tudi trajekti in vlaki ponekod za zdaj vozijo po prilagojenem voznem redu.

Ne spreglejte
