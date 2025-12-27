Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Peter Pahor

Avtor:
Peter Pahor

Sobota,
27. 12. 2025,
18.00

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Jose Carreras Tajči Boštjan Vuga Mojca Fatur intervju

Sobota, 27. 12. 2025, 18.00

1 ura, 15 minut

Pregled leta 2025

Intervjuji, v katerih so maske padle

Mojca Fatur | Letos so sogovorniki v intervjujih za Siol.net spregovorili bolj neposredno kot običajno – o zdravju, uspehu, strahovih in odločitvah, ki so jih zaznamovale. | Foto Gaja Hanuna

Letos so sogovorniki v intervjujih za Siol.net spregovorili bolj neposredno kot običajno – o zdravju, uspehu, strahovih in odločitvah, ki so jih zaznamovale.

Foto: Gaja Hanuna

Intervjuji so v časih, ko gredo skozi več avtorizacij, včasih preveč zloščeni, nadzorovani, kdaj tudi predvidljivi. A letos smo na Siol.net objavili številne pogovore, v katerih so sogovorniki odložili naučene odgovore – in morda razkrili več, kot so nameravali. Izbrali smo intervjuje, ki niso izstopali le po branosti, ampak po iskrenosti, pogumu in stavkih, ki so ostali.

Mojca Fatur: življenje po hudi bolezni kostnega mozga

"Včasih se kdo usaja, kako lahko rečem, da je bolezen darilo."

Zakaj izstopa: izjemno iskren intervju o bolezni, telesu in minljivosti brez patetike. Eden redkih pogovorov, kjer znana oseba ne igra vloge, ampak govori kot človek.

Mojca Fatur
Trendi Življenje Mojce Fatur zaznamovali dve hudi bolezni, danes je bolj zdrava kot kadarkoli

Psihoterapevtka Pia Škulj: nočne more kot ogledalo psihe

"Nočne more so najhujše orožje psihe."

Zakaj izstopa: teme, ki se jih večina izogiba, razloži mirno, strokovno in razumljivo. Zelo močan odziv bralcev.

Pia Škulj
Novice Psihoterapevtka Pia Škulj: Nočne more so najhujše orožje psihe #foto #video

Znani arhitekt o ljubljanski železniški postaji

"Bistveno srečnejši bi bil, če bi na Iliriji ostal odprt bazen"

Zakaj izstopa: redek intervju, kjer strokovnjak samozavestno naslovi pereča vprašanja – in svoje trditve tudi argumentira.

Boštjan Vuga
Mnenja Znani arhitekt o tem, zakaj bo ljubljanska postaja boljša od švicarske #intervju

DJ Umek: umetna inteligenca v glasbi

"Tekstopisci me bodo zaradi tega prekleli."

Zakaj izstopa: intervju, ki je ujel prihodnost – brez panike, brez tehnofobije, z izkušnjo nekoga, ki je sceno soustvarjal desetletja.

DJ Umek
Trendi DJ Umek že uporablja umetno inteligenco: Tekstopisci me bodo zaradi tega prekleli

Blaž Švab: Modrijani brez pogodb

"Vsakdo lahko kadarkoli odide."

Zakaj izstopa: razbitje mita o slovenski glasbeni industriji in redek vpogled v delovanje ene najuspešnejših skupin brez romantiziranja.

Blaž Švab
Trendi Blaž Švab o Modrijanih: Vsakdo lahko kadarkoli odide. Med seboj nimamo nobenih pogodb.

José Carreras: o talentu in delu

"Talent ni dovolj."

Zakaj izstopa: svetovno ime brez distance in brez zvezdniške drže. Intervju, ki deluje kot življenjska lekcija.

Jose Carreras
Trendi José Carreras za Siol.net: Lahko imaš velik talent, a ne boš uspešen, če boš le sedel in čakal

"Ko mi je mama to povedala …"

"Takrat sem pokopal idejo o kriminalu."

Zakaj izstopa: Eden najbolj človeških intervjujev leta. Zgodba o odločitvi, ki spremeni življenje – brez olepševanja.

Simon Doma
Novice Slovenec Simon Doma: Ko mi je mama to povedala, sem pokopal idejo o tihotapski mreži s kokainom

Zakaj je Tajči odšla v ZDA

"Nisem več videla drugega izhoda."

Zakaj izstopa: intimen pogovor o odhodu, strahu in ponovnem začetku.

Tajči
Trendi Zakaj je Tajči odšla v ZDA? "Nisem več videla drugega izhoda."
