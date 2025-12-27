Intervjuji, v katerih so maske padle

Intervjuji so v časih, ko gredo skozi več avtorizacij, včasih preveč zloščeni, nadzorovani, kdaj tudi predvidljivi. A letos smo na Siol.net objavili številne pogovore, v katerih so sogovorniki odložili naučene odgovore – in morda razkrili več, kot so nameravali. Izbrali smo intervjuje, ki niso izstopali le po branosti, ampak po iskrenosti, pogumu in stavkih, ki so ostali.

Mojca Fatur: življenje po hudi bolezni kostnega mozga

"Včasih se kdo usaja, kako lahko rečem, da je bolezen darilo."

Zakaj izstopa: izjemno iskren intervju o bolezni, telesu in minljivosti brez patetike. Eden redkih pogovorov, kjer znana oseba ne igra vloge, ampak govori kot človek.

Psihoterapevtka Pia Škulj: nočne more kot ogledalo psihe

"Nočne more so najhujše orožje psihe."

Zakaj izstopa: teme, ki se jih večina izogiba, razloži mirno, strokovno in razumljivo. Zelo močan odziv bralcev.

Znani arhitekt o ljubljanski železniški postaji

"Bistveno srečnejši bi bil, če bi na Iliriji ostal odprt bazen"

Zakaj izstopa: redek intervju, kjer strokovnjak samozavestno naslovi pereča vprašanja – in svoje trditve tudi argumentira.

DJ Umek: umetna inteligenca v glasbi

"Tekstopisci me bodo zaradi tega prekleli."

Zakaj izstopa: intervju, ki je ujel prihodnost – brez panike, brez tehnofobije, z izkušnjo nekoga, ki je sceno soustvarjal desetletja.

Blaž Švab: Modrijani brez pogodb

"Vsakdo lahko kadarkoli odide."

Zakaj izstopa: razbitje mita o slovenski glasbeni industriji in redek vpogled v delovanje ene najuspešnejših skupin brez romantiziranja.

José Carreras: o talentu in delu

"Talent ni dovolj."

Zakaj izstopa: svetovno ime brez distance in brez zvezdniške drže. Intervju, ki deluje kot življenjska lekcija.

"Ko mi je mama to povedala …"

"Takrat sem pokopal idejo o kriminalu."

Zakaj izstopa: Eden najbolj človeških intervjujev leta. Zgodba o odločitvi, ki spremeni življenje – brez olepševanja.

Zakaj je Tajči odšla v ZDA

"Nisem več videla drugega izhoda."

Zakaj izstopa: intimen pogovor o odhodu, strahu in ponovnem začetku.