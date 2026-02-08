Japonska vladajoča stranka glede na projekcije osvojila večino v parlamentu

Japonska vladajoča Liberalno-demokratska stranka (LDP) je na današnjih predčasnih volitvah osvojila večino v spodnjem domu parlamenta, kažejo projekcije, objavljene v japonskih medijih. Kot poroča japonska televizija NHK, se stranki premierke Sanae Takaichi, ki ima v 465-članskem spodnjem domu trenutno 198 poslancev, obeta med 274 in 328 sedežev.

LDP naj bi skupaj s koalicijsko desno Stranko za inovacije osvojila med 302 in 366 sedežev.

Če bosta stranki skupaj imeli 310 ali več sedežev, bosta po poročanju AFP v spodnjem domu imeli dvotretjinsko večino prvič po volitvah leta 2017.

Sanae Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani in postala prva ženska na čelu japonske vlade, je konec januarja razpustila parlament in tako odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev, s katerimi si želi zagotoviti trdnejši mandat v parlamentu.

Pričakuje udobno večino

Premierka, ki jo je pred volitvami podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump, računa, da bo njena priljubljenost prinesla zmago LDP, ki jo je niz političnih afer v zadnjih letih stal dolgoletno večino v parlamentu. Želi doseči rezultat, ki bi ji prinesel najmanj 233 poslanskih mest in samostojno udobno večino, ki bi jo še okrepila v koaliciji z desno Stranko za inovacije.

Ankete so napovedovale prepričljivo zmago LDP, podpora stranki se je pred volitvami gibala med 35 in 42 odstotki.

Takaichi, ki pripada desnemu krilu konservativne LDP, se je oddaljila od ustaljenih političnih vzorcev. Predstavlja se kot izredno delavna, pristna in kot simbol sprememb, zelo je priljubljena med mladimi.

LDP si želi trden mandat za uresničitev ambicioznih ciljev in ukrepov, zlasti na področju financ in gospodarstva. Med pomembnimi predvolilnimi temami so bile še pokojnine in zdravstvo, pa tudi varnost, obramba ter zunanja in mednarodna politika.