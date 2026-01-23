Svarilo: zlati časi poceni nakupov so mimo, pripravite denarnice

V japonski družbi Kioxia, enem od največjih proizvajalcev računalniškega pomnilnika na svetu, svarijo, da so časi poceni diskov SSD minili in da bo cene računalniških komponent vsaj prihodnji dve leti narekovala eksplozija povpraševanja v umetnointeligenčni industriji.

Po tem, ko so se v zadnjem četrtletju leta 2025 izjemno dvignile cene računalniškega pomnilnika (RAM) – v nekaterih primerih celo za 500 odstotkov –, bi se lahko konkretneje začeli dražiti še računalniški diski SSD.

Proizvajalci pomnilnika flash, ki je temelj diskov SSD, proizvodne kapacitete namreč vse pogosteje preusmerjajo v proizvodnjo naprednejših in s tem tudi bolj dobičkonosnih vrst shranjevalnega pomnilnika, ki ga dobesedno požirajo podatkovni centri umetnointeligenčne industrije.

Več analitikov pričakuje, da se bodo zaradi naraščajočih cen komponent kmalu začeli dražiti prenosni računalniki, pametni telefoni in druge naprave, ki za delovanje potrebujejo kakršnokoli obliko pomnilnika. Foto: Shutterstock

Diski so se že podražili za skoraj polovico

Diski SSD so se od septembra lani do danes glede na analize spletne strani PC Part Picker, ki sledi gibanju cen, že podražili za okrog 50 odstotkov, rast cen pa bi se lahko še stopnjevala, svarijo v japonskem tehnološkem velikanu Kioxia, enem od največjih proizvajalcev pomnilnika na svetu, ki hkrati velja tudi za izumitelja pomnilnika flash.

Kot je za južnokorejske medije pred dnevi potrdil Shunsuke Nakato, generalni direktor pomnilniške divizije v podjetju Kioxia, je podjetje že razprodalo celotno proizvodnjo pomnilnika NAND flash za leto 2026, ta trend pa se bo zaradi potreb umetnointeligenčne industrije, ki plačuje zelo dobro, najverjetneje nadaljeval še najmanj v letu 2027.

Cene diskov SSD tipa NVMe (levo) in SATA (desno) so se že začele dvigovati. Po podatkih portala PC Part Picker se je povprečna cena diska tipa SSD NVMe s kapaciteto enega terabajta od začetka oktobra lani pa do danes dvignila že za okrog petdeset odstotkov, povprečna cena diska SSD SATA z enako kapaciteto pa v istem obdobju za okrog 35 odstotkov. Foto: Shutterstock

Zlatih časov je konec

Kaj to pomeni za potrošnike? Izginotje diskov SSD za ugodno ceno, verjame Nakato. Kot je dejal za korejsko tehnološki medij Digital Daily, je obdobja poceni diskov SSD najverjetneje nepreklicno konec.

Enega terabajta prostora za 50 dolarjev (45 evrov) ali manj ne bo več, verjame Nakamoto. Za zlato dobo poceni diskov SSD je sicer veljalo obdobje med letoma 2023 in 2024, ko so cene modelov s kapaciteto enega terabajta neredko padle tudi pod 50 dolarjev (vir).

Kot je še dejal Nakato, so proizvajalci pomnilnika zdaj osredotočeni skoraj izključno na umetno inteligenco, to pa je slaba novica za potrošnike, ki bodo naraščajoče cene za enake dobrine najverjetneje plačevali vsaj še dve leti, napoveduje.