Interno pismo podjetja Asus razkriva: V ponedeljek prihajajo podražitve

Asus, prenosnik | Analitiki že nekaj časa napovedujejo, da zaradi astronomske rasti cen pomnilnika (in v manjši meri diskov, ki so se prav tako podražili, a ne tako drastično kot RAM) v letu 2026 pričakujejo podražitve večjega spektra potrošniške elektronike vključno z osebnimi računalniki, računalniškimi komponentami in pametnimi telefoni. | Foto Shutterstock

Analitiki že nekaj časa napovedujejo, da zaradi astronomske rasti cen pomnilnika (in v manjši meri diskov, ki so se prav tako podražili, a ne tako drastično kot RAM) v letu 2026 pričakujejo podražitve večjega spektra potrošniške elektronike vključno z osebnimi računalniki, računalniškimi komponentami in pametnimi telefoni.

Foto: Shutterstock

Tajvanski tehnološki velikan Asus, peti največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu, bo s ponedeljkom, 5. januarja, začel uvajati podražitve nekaterih svojih "kombinacij produktov" in "konfiguracij", razkriva interno pismo, ki ga je podjetje poslalo poslovnim partnerjem.

V pismu, ki ga je objavil spletni portal Videocardz, tajvansko podjetje kot glavna razloga za prihajajoče neizogibne podražitve navaja višje proizvodne stroške in negotovost v dobavni verigi, ki ju povzroča ogromno povpraševanje s strani umetnointeligenčne industrije.

Kriv je prevsem ekstremno drag pomnilnik

Pri Asusu posebej izpostavljajo pomnilnik (RAM) in module za shranjevanje podatkov (NAND, SSD), ki so v zadnjih dveh mesecih - še posebej pomnilnik - zaradi potreb umetnointeligenčne industrije doživeli eksplozivno rast cen.

Cene računalniškega pomnilnika so se v zelo kratkem času dvignile za več sto odstotkov. | Foto: Shutterstock Cene računalniškega pomnilnika so se v zelo kratkem času dvignile za več sto odstotkov. Foto: Shutterstock

Uvedba podražitev je po navedbah Asusa nujna za ohranjanje kakovosti tako izdelkov kot servisnih storitev, nadaljnjo konkurenčnost in izogibanje težavam z zalogo izdelkov, so še zapisali v internem pismu, ki po navedbah tiskovnega predstavnika Asusa sicer ni bilo namenjeno javnosti.

Kaj se bo podražilo? Verjetno vse, kar ima pomnilnik in prostor za shranjevanje podatkov. 

Katere izdelke bo Asus podražil, ni znano oziroma v pismu to ni razvidno. Tajvanci omenjajo le "kombinacije produktov" in "konfiguracije". Glede na to, da so posebej izpostavili višje cene pomnilnika in diskov, bo v dvig cen najverjetneje vključeno vse, kar jih vsebuje - torej osebni računalniki, prenosniki, grafične kartice in še kaj drugega.

Analitiki sicer že nekaj časa napovedujejo, da zaradi astronomske rasti cen pomnilnika (in v manjši meri diskov, ki so se prav tako podražili, a ne tako drastično kot RAM) v letu 2026 pričakujejo podražitve večjega spektra potrošniške elektronike vključno z osebnimi računalniki, računalniškimi komponentami in pametnimi telefoni.

Preberite več o eksploziji cen pomnilnika:

podražitev
