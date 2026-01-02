FBI preprečil teroristični napad. Načrtoval ga je 18-letnik.

Predstavniki pravosodnega ministrstva ZDA in zvezne policije FBI so danes na novinarski konferenci sporočili, da so v Severni Karolini preprečili teroristični napad, ki naj ga na silvestrovo načrtoval 18-letni Christian Sturdivant. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).

Sturdivanta so za zdaj obtožili nudenja podpore tuji teroristični organizaciji, načrtoval pa bi naj napad na trgovino in lokal hitre prehrane Burger King v kraju Mint Hill nedaleč od mesta Charlotte. Obtoženec je bil sicer uslužbenec Burger Kinga, kjer naj bi načrtoval napad, poroča NBC.

Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni. Veliko časa naj bi prebil na internetu in prebiral gradiva, povezana s teroristično organizacijo, sam pa je tudi ustvarjal video posnetke o IS, ki jih je objavljal na družbenem mediju Tik Tok.

MORE - Officials say Christian Sturdivant was "targeting Jews, Christians and LGBTQ individuals."



Released mugshot of Christian Sturdivant for plotting ISIS-inspired terror attack.

disclosetv pic.twitter.com/rDaruuWnGv — Alma Gentil (@Chinoy200096633) January 2, 2026

Želel je pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake

Med izvršitvijo preiskovalnega naloga so na njegovem domu našli zapiske z načrtom napada in sredstva za napad (kladivo, nože, rokavice, neprebojni jopič) in sporočilo, da upa, da ga bo policija po napadu ubila. Obtožnica trdi, da ni bil izbirčen glede tarč napada in je želel pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake.

Sturdivanta so začeli spremljati leta 2022, ko se je kot mladoletnik oblečen v črno in oborožen s kladivom odpravil ubit soseda. To mu je preprečil dedek, zato ni bil obtožen. Poslali so ga na psihiatrično zdravljenje, ki pa očitno ni bilo uspešno, poroča NBC.