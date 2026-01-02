Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
2. 1. 2026,
20.36

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
FBI teroristični napad teroristična organizacija

Petek, 2. 1. 2026, 20.36

1 ura

FBI preprečil teroristični napad. Načrtoval ga je 18-letnik.

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
FBI | Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni. | Foto Shutterstock

Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni.

Foto: Shutterstock

Predstavniki pravosodnega ministrstva ZDA in zvezne policije FBI so danes na novinarski konferenci sporočili, da so v Severni Karolini preprečili teroristični napad, ki naj ga na silvestrovo načrtoval 18-letni Christian Sturdivant. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).

Dubrovka, Rusija, talci, terorizem
Novice Dan groze v Rusiji, ki je spremenil vse: Smrtonosni plin ni izbiral, kdo bo umrl

Sturdivanta so za zdaj obtožili nudenja podpore tuji teroristični organizaciji, načrtoval pa bi naj napad na trgovino in lokal hitre prehrane Burger King v kraju Mint Hill nedaleč od mesta Charlotte. Obtoženec je bil sicer uslužbenec Burger Kinga, kjer naj bi načrtoval napad, poroča NBC.

Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni. Veliko časa naj bi prebil na internetu in prebiral gradiva, povezana s teroristično organizacijo, sam pa je tudi ustvarjal video posnetke o IS, ki jih je objavljal na družbenem mediju Tik Tok.

Želel je pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake

Med izvršitvijo preiskovalnega naloga so na njegovem domu našli zapiske z načrtom napada in sredstva za napad (kladivo, nože, rokavice, neprebojni jopič) in sporočilo, da upa, da ga bo policija po napadu ubila. Obtožnica trdi, da ni bil izbirčen glede tarč napada in je želel pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake.

Sturdivanta so začeli spremljati leta 2022, ko se je kot mladoletnik oblečen v črno in oborožen s kladivom odpravil ubit soseda. To mu je preprečil dedek, zato ni bil obtožen. Poslali so ga na psihiatrično zdravljenje, ki pa očitno ni bilo uspešno, poroča NBC.

Ryan Wedding, tiralica FBI
Sportal Nekdanjega olimpijca išče FBI: to je kanadski Pablo Escobar
Lublin, Poljska
Novice Na Poljskem študent načrtoval napad na božični sejem
FBI teroristični napad teroristična organizacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.