Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
8.19

Osveženo pred

36 minut

Nedelja, 1. 2. 2026, 8.19

36 minut

Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Sa. B., STA

Nemška vojska v Litvi | Vojske evropskih držav so v Iranu razglasili za teroristične organizacije. | Foto Guliverimage

Vojske evropskih držav so v Iranu razglasili za teroristične organizacije.

Foto: Guliverimage

Iran je vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine, je danes sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Ukrep je odgovor na četrtkovo odločitev zunanjih ministrov EU, da iransko revolucionarno gardo (IRGC) uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je pojasnil Galibaf, so odločitev sprejeli v skladu s "7. členom zakona o protiukrepih proti razglasitvi IRGC za teroristično organizacijo". 

Uvedli sankcije proti odgovornim

Zunanji ministri EU so odločitev o uvrstitvi zloglasne IRGC na evropski seznam terorističnih organizacij sprejeli na četrtkovem zasedanju v Bruslju. Obenem so uvedli tudi sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih množičnih protivladnih protestov v Iranu.

Med sankcioniranimi so notranji minister Eskander Momeni, generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza, načelnik iranske policije Sejed Madžid Feiz Džafari in štirje poveljniki garde.

Zunanji minister islamske republike Abas Aragči je odločitev EU označil za veliko strateško napako, iranska vojska pa jo je obsodila kot neodgovorno in zlonamerno dejanje, za katero se je EU po njenih navedbah odločila po nareku ZDA in Izraela.

