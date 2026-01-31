ZDA uvedle sankcije proti notranjemu ministru Irana in drugim

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Donald Trump | Minister Momeni naj bi nadzoroval iranske varnostne sile, ki jih Washington obtožuje za smrt več tisoč protestnikov, zaradi česar je predsednik Donald Trump Teheranu grozil z vojaškim napadom. | Foto Reuters

Minister Momeni naj bi nadzoroval iranske varnostne sile, ki jih Washington obtožuje za smrt več tisoč protestnikov, zaradi česar je predsednik Donald Trump Teheranu grozil z vojaškim napadom.

Foto: Reuters

ZDA so v petek uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva, med drugim proti notranjemu ministru Eskandarju Momeniju, ki mu pripisujejo odgovornost za surovo zatiranje protestov po vsej državi, je navedlo finančno ministrstvo ZDA.

Momeni naj bi nadzoroval iranske varnostne sile, ki jih Washington obtožuje za smrt več tisoč protestnikov, zaradi česar je predsednik Donald Trump Teheranu grozil z vojaškim napadom. Sankcije so bile uvedene tudi proti več poveljnikom iranske revolucionarne garde (IRGC) in vlagatelju Babaku Morteziju Zanjaniju, ki naj bi z naftnimi posli, ki so kršili sankcije, vladi v Teheranu zagotovil več milijard dolarjev.

Zamrznitev premoženja v ZDA, prepoved potovanj, ...

ZDA so prvič uvedle sankcije tudi proti dvema borzama kriptovalut, ki sta povezani z Zanjanijem. Sankcije zajemajo zamrznitev premoženja v ZDA, prepoved potovanj in prepoved poslovanja z osebami, proti katerim so uvedene sankcije.

Zadnji val protestov je konec decembra sprožila huda gospodarska kriza v Iranu, demonstracije pa so se hitro razvile v politične proteste proti avtoritarnemu vladajočemu sistemu islamske republike. V mestih je prišlo do nasilnih spopadov in resnih nemirov, varnostni aparat pa je odgovoril z nasiljem, v katerem naj bi umrlo več tisoč ljudi.

Trump je javno podprl protestnike in iranski vladi večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem. Prejšnji teden je naznanil 25-odstotne carine proti vsaki državi, ki bo poslovala z Iranom, proti Perzijskemu zalivu pa je poslal bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln. Tudi EU je uvedla sankcije proti Momeniju in se odločila revolucionarno gardo uvrstiti na seznam terorističnih organizacij.

