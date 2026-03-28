Predsednik vlade Robert Golob je v včerajšnjih odmevih na Televiziji Slovenija dejal, da bo do 10. aprila jasno, ali bo sestava koalicije možna še pred poletjem. Zagotovil je, da sestanki potekajo vsak dan. "Pogajanja vedno potekajo za zaprtimi vrati, sicer se je težko kaj dogovoriti. Ampak mislim, da bi moralo biti do 10. aprila že vidno, ali je mogoča koalicija še pred poletjem," je dejal. Upa tudi, da se bo trojček NSi, SLS in Fokus v prihodnosti odzval povabilu na pogajanja. Golob se je odzval tudi na napoved tožbe prvaka SDS Janeza Janše, ki je napovedal, da bo zoper Goloba in koordinatorja Levice Luke Mesca vložil tožbo zaradi izjave, povezane z afero Black Cube. "Nobena tožba ali grožnja me ne more prepričati, da ne gre za največji škandal v zgodovini Slovenije," je dejal premier Golob.

Premier Robert Golob je v Odmevih spregovoril o sestavi koalicije, ki sicer lahko traja več mesecev. Predviden datum, ko bo več znanega, naj bi bil 10. april. "Sem zmerni optimist, da bi takrat lahko dobili predsednika oziroma predsednico, ki bi bil s prihodnjo koalicijo usklajen. Potrebuje najmanj 46 glasov, kolikor potrebuje tudi koalicija. Da, tukaj sem zmeren optimist," je dejal premier Golob.

Dodal je, da bodo iskali kandidata, ki bo dobil 46 glasov. "In sam mislim, da smo na dobri poti, da do tja tudi pridemo. Potem pa sledijo prava pogajanja o koalicijski pogodbi in ta lahko trajajo. Tudi prejšnič so več mesecev," je dodal.

Golob: Želel bi si vlado, ki bi bila uravnotežena

Premier je te dni dejal, da si želi vlado narodne enotnosti, saj so časi, kot pravi, res hudi. "Žal zaradi popolnoma nespametnega napada Združenih držav in Izraela na Iran živimo v časih, ko prihaja mogoče celo ena najhujših gospodarskih kriz, ki smo jim bili priča. Če se bodo ti napadi nadaljevali še tedne in tedne, kot nekateri napovedujejo, na primer Izrael, bodo posledice za ves svet, tudi za Evropo in Slovenijo, zelo velike. Zaradi tega je nujno, da že danes, ko pravih posledic v Sloveniji še ne čutimo, razen pri dvigu cen naftnih derivatov, naredimo vse, da še pred prihodom nove koalicije sprejmemo interventno zakonodajo, s katero lahko ublažimo učinke krize in v bistvu pomagamo ljudem in državi," je dejal Golob.

"Zakaj narodna enotnost? Vlada je že danes polno funkcionalna, pa vendar če želimo skozi parlament spraviti interventno zakonodajo, želimo imeti čim širšo podporo. Ker so časi res hudi, bi si želel, da bi imeli v vladi trajno čim širše politično zastopstvo. Želel bi si vlado, ki bi bila uravnotežena," je pojasnil.

Golob o aferi Black Cube: Ta zgodba je bila včeraj potrjena

Golob je v oddaji spregovoril tudi o Janševi grožnji o vložitvi tožbe, ki bi jo prvak SDS vložil zaradi izjave premierja Globa in koordinatorja Levice Luke Mesca, ki sta predsedniku SDS Janezu Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve in korupcijo. Janšev odvetnik Franci Matoz je na prvaka Svobode Roberta Goloba in sokoordinatorja Levice Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave. Če tega ne bosta storila v 24 urah, pa Matoz napoveduje tožbo.

Golob je v Odmevih pojasnil, da ga nobena tožba ali grožnja ne more prepričati, da ne gre za največji škandal v zgodovini Slovenije, ko so tuje paraobveščevalne agencije oziroma ena, Black Cube, naredile vse, da bi vplivale na slovenske volitve.

"Ta zgodba je bila včeraj potrjena," je bil jasen premier.

"Včeraj smo imeli Svet za nacionalno varnost. Na tem svetu je direktor slovenske obveščevalne agencije Sova vsem prisotnim, med njimi je bil tudi Janez Janša, predstavil nesporne dokaze, da je prav to izraelsko podjetje Black Cube izpeljalo celotno kampanjo in da so bili njeni operativci identificirani, prepoznani in da ni nobenega dvoma, kdo je bil izvajalec. Hkrati je isti direktor zelo jasno povedal, da so predali policiji dokaze o tem, da so bili vrhovi tega podjetja na obisku na stranki SDS. Ta zgodba je bila včeraj potrjena," je bil jasen premier.

Na trditev novinarke, da sicer ni neposrednih dokazov, da bi stranka SDS naročila prisluhe, pa je Glob dejal, da bo to pokazala preiskava in pripomnil: "Včasih se da kakšno stvar skriti. Mislim, da bo v tem primeru to zelo težko."

O nesodelovanju s stranko SDS: Niti najmanj jim ne zaupamo

Spregovoril je tudi o tem, zakaj na petkovo kosilo ni povabil stranke SDS. "Prepričan sem, da je nihče ne more spregledati, tudi glede na njihove akcije, s katerimi poskušajo ovreči legitimnost volitev in tako naprej. Nihče jih ne more spregledati. Ampak to pa ne pomeni, da lahko z njimi sodelujemo. Sam sem povedal, da z Janezom Janšo po volitvah nimamo namena sodelovati. Preprosto zato, ker mu niti najmanj ne zaupamo. Sam žal nekomu, ki je pripravljen sodelovati s tujci za to, da vpliva na volitve v svoji lastni državi, ne morem zaupati. In v ničemer, v ničemer ne morem spremeniti svojega mnenja," je dejal Golob.

Golob upa, da si trojček NSi, SLS in Fokus premisli

Medtem pa je povabilo na petkovo kosilo dobil trojček NSi, SLS in Fokus, a so ga ti odklonili. Golob kljub temu še vedno računa na sodelovanje z njimi. "Naslednjič se dobimo v sredo. Vabilo bomo znova poslali tudi trojčku. Upam, da se bodo nekoč v prihodnosti tudi oni odzvali. Zakaj? Na eni strani zato, ker vem, da jim gre za interes gospodarstva, interes kmetov, interes obrtnikov, in prav ti sektorji bodo zaradi krize najbolj prizadeti. Verjamem, da bo tudi pri njih zmagal razum in bomo mogoče dali na stran delitve iz kampanje, izpred volitev, ter se skupaj posvetili pomoči tem sektorjem."

Na petkovem kosilu stališča zbližali na dveh področjih

O petkovem sestanku, ki so se ga poleg Svobode udeležili predstavniki stranke SD, Levica, Resni.ca in Demokrati, je premier dejal, da so uspeli zbližati stališča na dveh področjih. "Ne na vseh, na dveh. Prvo je interventna zakonodaja za spopad s krizo in krepitvijo odpornosti Slovenije. Drugo so sistemske spremembe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na tem področju smo bili danes vsi enotni. Želimo, da ljudje dobijo zelo jasne odgovore tudi na vso vsebino iz teh prisluhov, ki je bila pridobljena. Vsi si želimo, še najbolj sam, da se stvar razčisti čim hitreje, in če je potrebna sprememba zakonodaje, da bodo organi pregona še učinkovitejši, jo bomo tudi izpeljali, mogoče še celo pred sestavo vlade. To je bil danes dogovor, začnemo delati takoj prihodnji teden," je pojasnil.

O Resni.ci v vladi: "Ali bodo na koncu v vladi ali ne, je šele naslednji korak"

Golob je odgovarjal še na vprašanje, ali v vladi vidi stranko Resni.ca. "Oni pravijo, da so konstruktivna opozicija ...Vsak bo izbral svojo pot. Mi se bomo pogovarjali z vsemi razen s SDS. Prepričan sem, in danes se je to pokazalo, da lahko vsaka stranka, tudi Resnica, konstruktivno prispeva k boljšim rešitvam. Ali bodo na koncu v vladi ali ne, je šele naslednji korak. Mogoče niti ni najpomembnejši. Tisto, kar je danes najpomembneje, so čim boljše rešitve za ljudi."

Mandata ne namerava predati naslednji stranki

Premier je povedal tudi, da se ne namerava umakniti, reči, da vlade ne bo in mandat predal naslednji stranki. "Glede na izid volitev nimam tega luksuza in si tega ne morem privoščiti. Glede na to, da so volivke in volivci meni in Svobodi namenili največ glasov, je na nas, da sprejmemo odgovornost, izpeljemo vse potrebno, da poskusimo tako vlado sestaviti. To ni moja osebna kaprica, ampak je taka volja volivk in volivcev in sam jo bom tudi spoštoval," je bil jasen premier.