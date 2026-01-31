Iz Irana poročajo o eksploziji, vzrok ni znan

Iz Irana danes poročajo o dveh eksplozijah. Ena je odjeknila v pristaniškem mestu Bandar Abas ob Perzijskem zalivu, kjer sta bili v večnadstropni stavbi uničeni dve nadstropji. Oblasti so zanikale nekatera poročila, da je bil tarča visok mornariški častnik. Še ena eksplozija, ki naj bi jo zakrivil plin, je odjeknila na jugozahodu države.

Eksplozija v Bandar Abasu je prizadela osemnadstropno stavbo, poleg dveh nadstropij pa je bilo uničenih še več avtomobilov in trgovina, poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Na prizorišču so reševalne in gasilske enote. Po navedbah pristojnih oblasti v provinci Hormozgan vzrok eksplozije, v kateri naj bi bilo več ranjenih, še preiskujejo.

Do eksplozije prihaja v občutljivem obdobju, ko se vrstijo ugibanja o morebitnem napadu ZDA na Iran, potem ko so na območje že poslale bojno skupino ladij.

Tarča naj bi bil poveljnik mornariške enote

Na spletu so se pojavile navedbe, da je bil tarča eksplozije poveljnik mornariške enote iranske revolucionarne garde (IRGC), kar pa je tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu gardi, zanikala.

O še eni eksploziji so danes poročali iz province Kuzestan na jugozahodu države. V eni od sosesk v mestu Ahvaz naj bi v domnevni eksploziji plina umrli štirje ljudje.

Iranska mornarica naj bi sicer v kratkem v Perzijskem zalivu začela tridnevne vojaške vaje, na katerih naj bi sodelovali tudi Kitajska in Rusija, poroča nemška tiskovna agencija DPA.