Navdušenja po rekordu Nike Prevc, ki je v Planici poletela 242,5 metra, ni skrival niti direktor tekmovanj za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi Sandro Pertile. Poudaril je, da je bil petkov razplet nagrada za potrpežljivost organizatorjev, ki so dolgo čakali na primerne razmere. "Na koncu smo dobili češnjo na torti," je dejal Pertile.

"Zelo sem bil presenečen nad daljavo njenega skoka. Bil je fantastičen. Vemo, da je tu mogoče leteti še dlje. Nika je tako lahka, da lahko kar poleti. Ne vemo, kje je meja, a se vsi veselimo jutrišnjega dne," je po novem svetovnem rekordu Nike Prevc na Letalnici bratov Gorišek povedal prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile.

Pertile: Slovenija je dom smučarskih skokov. To je sijajen dan za naš šport.

Slovenska šampionka je krst na planiški letalnici zaokrožila z 242,5 metra, kar je nov svetovni rekord pri skakalkah in tudi nadgradnja osebnega rekorda, ki ga je lani postavila pri 236 metrih v Vikersundu.

Pertile je izpostavil tudi simbolno težo dejstva, da sta zdaj tako ženski kot moški rekord v Planici: "Res je. Slovenija je dom smučarskih poletov. Rivalstvo med Vikersundom in Planico vidim kot nekaj zelo pozitivnega. Živimo za čustva in izzive, to je sijajen dan za naš šport."

Dolgo čakanje se je končalo s češnjo na torti

Za konec se je dotaknil še dolgega in napornega petkovega dneva, v katerem je na svoje strune igral veter, za konec pa sta najlepša trenutka spisala Domen in Nika Prevc – Domen je poletel do nove zmage, sestra Nika pa do novega svetovnega rekorda pri skakalkah.

"Jutro smo začeli ob 6. uri, ko smo prišli preverit razmere. Glede na vremensko napoved smo uvideli, da zjutraj ženskega treninga ne bo mogoče izpeljati, zato smo dekletom dali možnost, da se odpočijejo in pripravijo na popoldan. Popoldne smo znova začeli z zahtevnimi razmerami, zato smo morali prekiniti poskusno serijo za fante. Korak za korakom smo ubrali pravi pristop. Zelo sem vesel, da smo čakali do poznega popoldneva, ko so bile razmere idealne. Na koncu smo dobili češnjo na torti," je dejal Pertile.