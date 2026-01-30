Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek izrazil upanje, da ameriškim silam ne bo treba izvesti operacije proti Iranu. Dodal je, da namerava nadaljevati pogovore s Teheranom o morebitnem jedrskem sporazumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po srečanju britanskega premierja Keira Starmerja in kitajskega predsednika Ši Džinpinga, ki sta se v četrtek v Pekingu zavzela za krepitev odnosov med državama, je Trump tudi opozoril, da bi bilo sodelovanje s Kitajsko za Veliko Britanijo zelo nevarno.

Sodelovanje s Kitajsko je lahko zelo nevarno za Veliko Britanijo, je v četrtek izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podobno svarilo o sodelovanju s Kitajsko je namenil tudi Kanadi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na novinarsko vprašanje, kaj meni o sodelovanju med Veliko Britanijo in Kitajsko, je Trump odgovoril, da je to za London "zelo nevarno". "Mislim, da je za Kanado še nevarnejše, da se zaplete v posle s Kitajsko. Kanadi ne gre dobro. Gre ji zelo slabo, Kitajske pa ne moreš obravnavati kot rešitev," je dodal.

Izjave Trumpa sledijo srečanju britanskega premierja Keira Starmerja in kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Voditelja sta se v četrtek v Pekingu zavzela za krepitev odnosov med državama, da bi se tako lahko spoprijeli s trenutnimi geopolitičnimi izzivi. Predstavniki obeh držav so prav tako sklenili več dogovorov o sodelovanju.

Keir Starmer in Ši Džinping Foto: Reuters

Trump je v soboto celo zagrozil Kanadi, da bo uvedel stoodstotne carine na vse kanadsko blago, če bo sklenila trgovinski sporazum s Kitajsko. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu dejal, da v najnovejših grožnjah Trumpa s carinami vidi predvsem taktiko pred letošnjim pregledom severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (USMCA).

7.20 Po reformah v venezuelskem naftnem sektorju ZDA omilile sankcije

Ameriško finančno ministrstvo je v četrtek omililo sankcije za venezuelsko naftno industrijo, potem ko so v Venezueli sprejeli reformo, ki utira pot za vrnitev ameriških družb v Venezuelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump je v četrtek državam, ki Kubi prodajajo nafto, zagrozil z uvedbo dodatnih carin.

V roku ene ure, potem ko so v parlamentu v Caracasu izglasovali odprtje tamkajšnje naftne industrije za zasebne investicije, je ameriško finančno ministrstvo izdalo splošno licenco, ki ameriškim družbam dovoljuje trgovanje z venezuelsko državno naftno družbo PDVSA.

Vršilka dolžnosti predsednika Venezuele Delcy Rodriguez je v nagovoru naftnim delavcem reformo označila za "zgodovinski skok".

Potem ko so ameriške sile 3. januarja zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je Trump pritiskal na Caracas, naj svoja naftna polja ponovno odpre ameriškim investitorjem.

Ameriški predsednik pa je v četrtek podpisal izvršni ukaz, s katerim je državam, ki Kubi neposredno ali posredno prodajajo nafto, zagrozil z uvedbo dodatnih carin, poroča AFP. V izvršnem ukazu je kubanska vlada opisana kot "izredna grožnja" ameriški nacionalni varnosti.

Kubanski minister za zunanje zadeve Bruno Rodriguez se je na grožnjo odzval v četrtek na družbenem omrežju X, kjer je Trumpovo potezo označil za "brutalno dejanje agresije zoper Kubo in njene prebivalce, ki so že več kot 65 let podvrženi najdaljši in najbolj kruti gospodarski blokadi, kar jih je bilo".

7.00 Trump upa, da vojaško posredovanje v Iranu ne bo potrebno

"V svojem prvem mandatu sem okrepil vojsko, zdaj pa imamo skupino, ki se odpravlja v Iran, in upam, da nam je ne bo treba uporabiti," je novinarjem povedal Trump.

Na vprašanje, ali načrtuje pogovore z iranskimi oblastmi, je dodal: "Imel sem jih in jih načrtujem. Da, imamo veliko zelo velikih, zelo močnih ladij, ki plujejo proti Iranu, in bilo bi odlično, če jih ne bi bilo treba uporabiti."

Napeti odnosi med Washingtonom in Teheranom so se dodatno zaostrili po nedavnih protestih v Iranu, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Trump je namreč že sredi meseca zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se bo nasilje nad protestniki nadaljevalo. Hkrati je pred dnevi v regijo napotil floto vojaških ladij.

Flota ameriških vojaških ladij Foto: posnetek zaslona/Reuters

Iran je medtem odgovoril z grožnjo z napadom na ameriške vojake v regiji, vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej je tudi zagrozil z napadom na Izrael. Iranski general Mohamad Akraminia pa je v četrtek dejal, da bo odziv Teherana na kakršnokoli agresivno dejanje ZDA odločen.