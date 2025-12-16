Poljske oblasti so danes sporočile, da so konec novembra aretirali moškega, ki je načrtoval bombni napad na božični sejem. Poljska agencija za notranjo varnost je v Lublinu pridržala 19-letnega študenta, ki je pred tem iskal stik s skrajno skupino Islamska država (IS), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Njegov cilj je bil ubiti in ustrahovati Poljake," je danes dejal tiskovni predstavnik koordinatorja poljskih obveščevalnih služb Jacek Dobrzynski, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah naj bi bil osumljenec študent katoliške univerze v Lublinu na vzhodu Poljske. Je poljski državljan in izhaja iz "zelo katoliške družine", je povedal Dobrzynski. Mladenič naj bi bil navdušen nad islamom. Pridobil si je znanje o tem, kako izdelati naprave za bombni napad.

19-letnik se je nameraval pridružiti teroristični organizaciji, da bi dobil pomoč pri izvedbi načrtovanega napada. Med dvema hišnima preiskavama so preiskovalci našli naprave za shranjevanje podatkov z ustreznim dokaznim materialom, še poroča dpa.

Zaradi suma načrtovanja napada na božični sejem na Bavarskem so pet moških v soboto aretirale tudi nemške oblasti.