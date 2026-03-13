Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
7.16

Strelski napad na univerzi v ameriški Virginiji naj bi izvedel vojaški veteran

Poleg napadalca je bil ubit tudi podpolkovnik ameriške pehote, še dva vojaka pa sta bila ranjena, poroča televizija ABC.

Strelski napad na javni univerzi Old Dominion v Norfolku v ameriški zvezni državi Virginiji naj bi v četrtek izvedel 36-letni ameriški vojaški veteran, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi podpore Islamski državi (IS), poročajo ameriški mediji. FBI napad preiskuje kot teroristično dejanje.

Predstavniki FBI v Norfolku so medijem povedali, da je napadalec med napadom kričal "bog je velik", še večjo tragedijo pa so preprečili študenti, ki so napadalca obvladali in pri tem ubili.

Televizija CBS poroča, da so napadalca obvladali študenti programa za rezervne častnike, eden od njih pa naj bi ga do smrti zabodel z nožem. Motiv za napad ni znan.

Napadalca so leta 2016 aretirali zaradi podpore IS. Obsojen je bil na 11 let zapora, leta 2024 pa so ga predčasno izpustili zaradi vzornega obnašanja. Pred tem je bil v obdobju 2009–2015 član nacionalne garde Virginije, vendar ni nikoli služil na tujem.

