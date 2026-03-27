Lakers so se vrnili domov, Dončić vendarle nared za igro

Po seriji šestih zaporednih gostovanj se košarkarji Los Angeles Lakers v noči na soboto vračajo v Crypto.com Areno. Jezerniki bodo na domačem parketu gostili Brooklyn Nets. Nekaj skrbi jim je povzročilo stanje Luke Dončića, a so nekaj ur pred začetkom tekme iz kluba sporočili, da je Ljubljančan nared za igro.

Čeprav je moral J. J. Redick načrt za gostovanje pri Indiani pripraviti brez Marcusa Smarta, DeAndreja Aytona, Ruija Hachimure in Adouja Thieroja, so Los Angeles Lakersi brez večjih težav opravili s skromnimi Pacers.

Glavni razlog za to je bil znova Luka Dončić, ki je bil s 43 točkami prvi strelec tekme. Za njim je izjemna serija gostovanj, v kateri je s soigralci dobil dva ključna dvoboja s Houstonom, edini poraz pa je utrpel proti Detroitu, vodilni ekipi vzhodne konference, ki je slavila s tremi točkami razlike.

Serija šestih gostovanj pa je terjala svoj davek. To je razvidno že s seznama odsotnih na zadnji tekmi Lakersov, očitno pa je postalo, da je po številnih norih predstavah vse bolj izčrpan tudi Dončić.

Na občasno šepanje slovenskega zvezdnika že nekaj časa opozarjajo ameriški komentatorji in nekajdnevni premor se je zdel za Dončića povsem možen. Tako je bil 27-letnik za tekmo z Brooklynom sprva na seznamu košarkarjev, pri katerih je nastop postavljen pod vprašaj. Razlog? Bolečine v stegenski mišici.

DeAndre Ayton se vrača v kader Lakersov. Foto: Reuters A nekaj ur pred začetkom tekme se iz kluba sporočili, da je Dončić nared za igro. V kader se se vrača tudi Hachimura.

Nova odsotnost bi lahko ogrozila tudi Dončićevo kandidaturo za naziv najkoristnejšega igralca lige. Pravilo namreč veleva, da mora vsak kandidat v rednem delu sezone odigrati vsaj 65 tekem. Dončić je trenutno pri številki 61, kar pomeni, da mora na zadnjih devetih tekmah vknjižiti vsaj še štiri nastope.

Z Luko ali brez – Lakers bi Brooklyn, ki v mesto angelov prihaja po devetih zaporednih porazih, preprosto morali premagati.

Liga NBA, 27. marec:

