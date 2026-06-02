Odpoklic igrač Shein. Kupili so jih tudi potrošniki iz Slovenije.

Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o odpoklicu nekaterih igrač za kopanje, tekstilnih igrač in igrač z izstrelki iz spletne trgovine Shein, saj nastanek majhnih delov oziroma omogočena dostopnost do polnila izdelka predstavlja tveganje zadušitve za majhne otroke.

Serijska oznaka igrač za kopanje je SR/01486/26 in SR/01530/26, tekstilnih igrač SR/01489/26 in OR/00064/26, igrač z izstrelki pa SR/01537/26.

Igrače so bile na voljo v spletni trgovini Shein, kupili pa so jih tudi potrošniki iz Slovenije. Zdravstveni inšpektorat kupce poziva, naj izdelkov ne uporabljajo.