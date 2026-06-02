Češka veriga drogerij Notino, ki je izjemno priljubljena tudi pri slovenskih kupcih, bo kmalu odprla vrata svoje prve fizične trgovine pri nas.

Notino, ena največjih evropskih spletnih drogerij, specializirana predvsem za parfume in kozmetiko, bo v Ljubljani odprla svojo prvo slovensko fizično trgovino.

Prostor so našli v nakupovalnem središču Aleja, kjer so potrdili, da se bo odprtje trgovine zgodilo kmalu, natančnega datuma pa še niso razkrili.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 na Češkem, danes prek spleta deluje v več kot 20 evropskih državah, po Evropi pa so do danes odprli že 26 fizičnih trgovin.

Zaradi obsega ponudbe in močne spletne prisotnosti Notino velja za enega največjih ponudnikov na področju spletne prodaje lepotnih izdelkov v Evropi.