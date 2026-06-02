Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
2. 6. 2026,
12.54

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Notino Aleja trgovina

Torek, 2. 6. 2026, 12.54

35 minut

Spletna drogerija Notino bo v Ljubljani odprla fizično trgovino

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
drogerija | Fotografija je simbolična. | Foto Pexels

Fotografija je simbolična.

Foto: Pexels

Češka veriga drogerij Notino, ki je izjemno priljubljena tudi pri slovenskih kupcih, bo kmalu odprla vrata svoje prve fizične trgovine pri nas.

Notino, ena največjih evropskih spletnih drogerij, specializirana predvsem za parfume in kozmetiko, bo v Ljubljani odprla svojo prvo slovensko fizično trgovino.

Prostor so našli v nakupovalnem središču Aleja, kjer so potrdili, da se bo odprtje trgovine zgodilo kmalu, natančnega datuma pa še niso razkrili.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 na Češkem, danes prek spleta deluje v več kot 20 evropskih državah, po Evropi pa so do danes odprli že 26 fizičnih trgovin.  

Zaradi obsega ponudbe in močne spletne prisotnosti Notino velja za enega največjih ponudnikov na področju spletne prodaje lepotnih izdelkov v Evropi.

Notino Aleja trgovina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.