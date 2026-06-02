Konec kariere
Mirjam Puchner postavila smuči v kot
Štiriintridesetletna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puchner je končala tekmovalno kariero, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA.
Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila dve srebrni kolajni, prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Saalbachu v smuku.
Trinajst sezon je nastopala v svetovnem pokalu, v tem času je dosegla dve smukaški zmagi - St. Moritz 2016 in Soldeu 2019.
Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo ni ponovila uspeha iz Pekinga. V smukaški preizkušnji je zasedla 11. mesto, v superveleslalomu pa ni prišla do cilja.
