Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila dve srebrni kolajni, prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Saalbachu v smuku.

Trinajst sezon je nastopala v svetovnem pokalu, v tem času je dosegla dve smukaški zmagi - St. Moritz 2016 in Soldeu 2019.

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo ni ponovila uspeha iz Pekinga. V smukaški preizkušnji je zasedla 11. mesto, v superveleslalomu pa ni prišla do cilja.

