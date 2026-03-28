Pametnih telefonov, ki so povzročili pravi šok, že aprila ne bo več?

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov OnePlus naj bi se pripravljal na skorajšnji, morda že aprilski umik z evropskega in ameriškega trga ter se v prihodnje osredotočil samo na peščico azijskih držav vključno s Kitajsko in Indijo. OnePlus se je sredi prejšnjega desetletja uveljavil kot tako imenovani ubijalec premijskega razreda, saj je svoj prvi pametni telefon, OnePlus One, ki si je mnogo funkcij delil z najboljšimi aktualnimi modeli, kupcem ponudil za tako rekoč polovično ceno.

Informacijo o umiku družbe OnePlus z zahodnih trgov je ta teden na družbenem omrežju X prvi delil znani razpečevalec govoric, insajderskih informacij in namigov iz mobilne industrije Yogesh Brar. Objavo je kasneje izbrisal, a je enake navedbe za spletni portal 9to5Google nato potrdil vir neposredno iz podjetja OnePlus.

Morda odhajajo že aprila

Po njegovih navedbah bo OnePlus kmalu, morda že aprila, ugasnil vse operacije v večini evropskih držav in v ZDA ter se osredotočil le še na azijske trge na čelu s Kitajsko in Indijo. Prav v Indiji je v torek s položaja odstopil regionalni direktor OnePlusa, kar je dodatno razvnelo govorice, da se podjetje pripravlja na reorganizacijo dela.

Govorice, da se OnePlus poslavlja od evropskih in ameriških strank, so se začele širiti že januarja letos, vodstvo družbe pa jih nikoli ni izrecno zanikalo. Konkretneje se je odzval le zdaj že nekdanji indijski direktor OnePlusa, in sicer z nekoliko nepovezano izjavo, da bo podjetje v Indiji še naprej poslovalo kot doslej.

Danes prodaja tudi bistveno dražje pametne telefone. Foto: Shutterstock

Najnovejši pametni telefon, ki ga bo na evropski trg poslal OnePlus – predstavili so ga ravno ta teden –, je model OnePlus 15T, naprava premijskega razreda, ki v najzmogljivejši konfiguraciji za kupce v Sloveniji trenutno stane 1.029 evrov.

Kaj se bo v primeru odhoda podjetja OnePlus s trga v Evropi (in ZDA) zgodilo z garancijo in posodobitvami, ni znano. OnePlus se je v preteklosti – nazadnje januarja, ko so se pojavile prve govorice, da zapuščajo dva velika trga – že večkrat zavezal k zagotavljanju dostopa do vseh storitev in jamstev, ki jih pričakujejo kupci njihovih pametnih telefonov.

"Ubijalec" največjih

Podjetje OnePlus je bilo na Kitajskem ustanovljeno ob koncu leta 2013, leta 2014 pa si je ime takoj ustvarilo s prvim pametnim telefonom, imenovanim OnePlus One.

Tega so mnogi tehnološki mediji takoj poimenovali ubijalec premijskega razreda, saj je na trg prinašal v tistem času tako rekoč nezaslišano kombinacijo zmogljivosti in cene. OnePlus se je namreč ponašal z večino istih komponent pametnih telefonov najvišjega cenovnega razreda, od mnogih pa je bil kar dvakrat cenejši.

Pametni telefon OnePlus One je izšel aprila 2014, sprva pa ga je bilo mogoče kupiti le s povabilom. Foto: OnePlus.

OnePlus je bil tudi en od pionirjev bliskovito hitrega polnjenja baterij pametnih telefonov, mnogi uporabniki so zelo cenili tudi njihovo različico operacijskega sistema Android. Tako imenovani OxygenOS, ki ni vseboval tako imenovanega "bloatwara" (promocijskih in pogosto neuporabnih aplikacij proizvajalca in tretjih razvijalcev), je veliko bolj spominjal na Googlov "tovarniški" Android.

OnePlus je kasneje stopil v korak s časom oziroma trgom in začel izdajati naprave, ki so pomenile odmik od prvotnega recepta proračunu prijaznih supertelefonov. OnePlusovi paradni pametni telefoni se v testih pogosto še vedno uvrščajo med najboljše na svetu, a so cenovno zdaj bližje večini drugih proizvajalcev, ki ponujajo podobno zmogljive telefone.