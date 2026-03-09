V nedeljo je bilo proti domu pevke Rihanne na Beverly Hillsu izstreljenih več strelov, poročajo ameriški mediji. Pevka pri tem ni bila poškodovana, osumljeno žensko pa so kmalu po dogodku pridržali.

Da je na domu slavne pevke izbruhnilo streljanje, je potrdila losangeleška policija. Incident se je zgodil nekaj po 13. uri po lokalnem času, osumljenko – gre za 30-letno žensko – pa so kmalu po tem pridržali. Kot je poročal NBC4 Los Angeles, je osumljenka proti hiši izstrelila med sedem in devet nabojev iz polavtomatske puške tipa AR-15. Rihanna je bila v času streljanja doma, a ni bila poškodovana.

Ali so bili v času streljanja doma tudi pevkin partner, raper A$AP Rocky, in njuni trije otroci, ni znano. Na dogajanje se nihče od njih še ni odzval.

