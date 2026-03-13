V Sindikatu policistov Slovenije so dobili informacijo, da Specializirano državno tožilstvo v primeru streljanja v Fužinah, v katerem je umrl 25-letni moški, preiskuje sum kaznivega dejanja uboja. V sindikatu so ogorčeni, saj menijo, da so policisti ob tragičnem dogodku ravnali zakonito in strokovno.

"Po naših informacijah Specializirano državno tožilstvo zbira podatke v smeri suma, ali je šlo za kaznivo dejanje uboja," je danes za STA povedal predsednik sindikata Igor Toplak in potrdil pisanje današnjega Večera. Na tožilstvu informacije za STA sicer niso potrdili.

"Zaradi interesa preiskave vam v tem trenutku lahko sporočimo le to, da preiskujemo zakonitost uporabe strelnega orožja," pa so danes za STA odgovorili s Specializiranega državnega tožilstva. Na vprašanje, ali se streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja in zoper koliko policistov, niso odgovorili.

V sindikatu se zavzemajo, da se postopek preiskave čim hitreje konča. Toplak je izrazil tudi pričakovanje, da bo preiskava pokazala, da je bil policijski postopek v celoti strokoven, zakonit, predvsem pa učinkovit.

Takšni postopki bodo vplivali na delo policistov

Kot je namreč poudaril, sta policista uporabila strelno orožje po tem, "ko je šla oseba z nožem proti njima", prav tako ni upoštevala ukazov policije, naj preneha svoje ravnanje. "V tem primeru je bilo ogroženo njuno življenje in sta bila prisiljena streljati," je prepričan. "Uporaba strelnega orožja je skrajni ukrep, toda v primeru, ko je policist dolžan zaščititi sebe ali koga drugega, je dolžan poseči tudi po strelnem orožju," je dodal. Tožilstvo sicer policistov še ni zaslišalo, je zatrdil.

Ob tem pa je izrazil bojazen, da bodo takšni postopki v prihodnje vplivali na delo policistov, ki so nezaščiteni. "To je eden od vzrokov, zakaj policisti odhajajo v druge službe, kjer niso podvrženi dodatnim preiskavam po tem, ko zadevo opravijo dobro ali odlično in bi jih vodstvo moralo pohvaliti," je poudaril.

Na Fužinah se je prejšnji teden zgodilo streljanje, v katerem je v nujni policijski intervenciji pod streli umrl 25-letni moški. Na policiji so poudarili, da gre za izjemno tragičen dogodek, saj je temeljna naloga policije varovanje ljudi. Kot so navedli, motiv za napad na policiste še ni znan, vse okoliščine dogodka pa so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil in temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.

